CHP adayları ne zaman açıklayacak?

CHP'nin adaylarını ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel seçimde yarışacak adayları konusunda partiden açıklama geldi.

CHP’de İzmir başta olmak üzere kritik öneme sahip ilçelerin adaylarını belirleme çalışmaları sürüyor. Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, tüm adayların en kısa sürede açıklanacağını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Öztrak özetle şunları söyledi;

“Bütün adayların bir an önce açıklanması için arkdaşlarımız hızla çalışıyorlar. Mümkün olursa yapılacak ilk Parti Meclisi’nde bunun açıklanabileceğini bana ifade ettiler. Çeşitli süreçler var. Bu değerlendiriliyor.

Sayın Aziz Kocaoğlu aday adaylarından birisi. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ama diğer tüm aday adaylarıyla eşit şartlarda değerlendirilecektir. Kamuoyunun ne düşündüğü, vekillerin ne düşündüğü bunların hepsi dikkate alınacaktır”

TRT