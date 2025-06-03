CHP, Adil İnfaz Düzenlemesi Bekliyor

YARGI PAKETİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, onuncu Yargı Paketi hakkında açıklamalar yaparak kamuoyunun beklentilerini dile getirdi. Tanrıkulu, “Kamuoyunun beklentisi vardı, adil ve eşit bir infaz düzenlemesi. Adalet ve Kalkınma Partisi maalesef bu beklentileri boşa çıkardı.” şeklinde konuştu. Tanrıkulu, infaz düzenlemeleri konusunda net bir tutum sergileyerek, “İnfazla ilgili düzenlemeleri ya konuşmayacaksınız ya da yapmayacaksınız. Türkiye’de Kurban Bayramında bir bayram havası oluşmayacak” dedi.

TBBM’DE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Tanrıkulu, açıklamalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Genel Kurulu’nda gerçekleştirdi. 10. Yargı Paketi’nin görüşülme sürecinde komisyonda kamuoyunun beklediği düzenlemelerin bulunmadığını belirtti. “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeyiz ve 10. Yargı Paketi şu anda Genel Kurul’da görüşülüyor. Komisyonda maalesef kamuoyunun beklentisi olan düzenlemeler yoktu.” sözleriyle durumu özetledi.

ADALET ARAYIŞI DEVAM EDECEK

Son olarak, adil ve eşit bir infaz yasası için mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Tanrıkulu, toplumsal barışa hizmet edecek bir düzenleme için gerekli adımları atacaklarını belirtti. “Biz adil, eşit ve toplumsal barışa hizmet edecek bir infaz yasası düzenlemesi için çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek, kararlılığını ifade etti.