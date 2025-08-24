CHP Afyonkarahisar Seçimleri İptal Edildi

SEÇİM GÜVENLİĞİNİ SALLAYAN GERGİNLİK

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı’nın mahalle delege seçimlerinde bir üyenin yanlış sandıkta oy kullanmasıyla bazı üyeler arasında itirazlar nedeniyle gerginlik yaşandı. Olayların ardından partinin genel merkezi seçimlerin iptali yönünde karar aldı. Seçimler, dün saat 10.00’da il başkanlığı binasında başlamıştı. Bir üyenin yanlış sandıkta oy kullanması, bazı üyelerin itirazda bulunmasına yol açtı ve bu süreçte partililer arasında gergin anlar yaşandı. Bazı partililer, CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Büşra Dişçioğlu Çetinöz’e tepki göstererek üzerine yürüdü. Çetinöz, olayın büyümesine engel olmak için polise haber vermek durumunda kaldı. Yönetici üyelerin müdahalesiyle mücadelelerin sona ermesi sağlandı. Ayrıca seçimde meydana gelen olaylar, CHP Genel Merkezine rapor edildi. Genel merkezden CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Meryem Gül Çiftçi Binici ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin imzasıyla iptal kararı, il ve ilçe başkanlığına iletildi.

SEÇİM TARİHLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan, merkez ilçe başkan adayları Büşra Dişçioğlu Çetinöz, Umut Kılıç ve Murat Albayrak ile birlikte açıklama yaptı. İl Başkanı Erhan, “Üç değerli adayımızla merkez ilçe başkanlığı delege seçimini başlatmıştık. Mahallelerdeki üyelerimizle mahalle delegelerimizi seçecektik. Sonrasında da CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçimi yapılacaktı. Bazı sorunlar yaşandı. Seçimin aksamaması için başka bir tarihe erteleme kararı aldık. Seçim takvimimize göre 7 Eylül 2025’te seçim sürecini tamamlamamız gerekiyor. CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı delege seçiminin ne zaman yapılacağı tarih netleşince bilgilendirme yapılacak. Partimizin zenginliği bu fikir ayrılıkları olacak. Her zaman bazı tartışmalar da yaşanacak” şeklinde konuştu.

TÜM OYLAR GEÇERSİZ SAYILDI

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı ve Başkan Adayı Büşra Dişçioğlu Çetinöz, seçimde yaşanan olaylar nedeniyle tüm oyların geçersiz sayıldığını belirtti. Çetinöz, “Bu doğrultuda merkez ilçedeki delege seçimleri genel merkezin belirleyeceği takvime göre yeniden yapılacak” dedi.

PARTİ DEMOKRASİSİNE SALDIRI

Merkez İlçe Başkan Adayı Umut Kılıç, bir partilinin yanlış sandıkta oy kullanması üzerine yaşanan tartışmaların gerginliğe dönüştüğünü anlattı. Kılıç, “Merkez İlçe Başkanı Çetinöz’e yönelik sözlü sataşmalar yaşanmıştır. Bu tavır yalnızca ilçe başkanının şahsına değil, partimizin demokrasi kültürüne yapılmış bir saldırıdır. Bu girişimi en net biçimde kınıyorum” dedi. Ayrıca, seçim güvenliğini tehdit eden başka olayların da yaşandığını iddia eden Kılıç, mavi listedeki adaya yakın bir belediye personelinin, farklı mahallelere ait kırmızı pusulaları karıştırmaya çalıştığını ileri sürdü. Kılıç, olayın resmi tutanakla kaydedildiğini ve görüntülerle belgelendiğini de aktardı.