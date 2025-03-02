CHP Ankara Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

TOPLANTI DETAYLARI

CHP Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı, Cumhuriyet Akademisi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Şengel Taşcıer, Ensar Aytekin, Gülşah Deniz Atalar, milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara’daki CHP’li belediye başkanları katıldı. Program, Atatürk ve şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

MANSUR YAVAŞ’IN AÇIKLAMALARI

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmelere ve CHP’nin cumhurbaşkanlığı ön seçim tartışmalarına dair şunları kaydetti: “Ben yaptığım bütün çalışmalarda şunu söylüyorum, Sayın Genel Başkanla da konuştuk. Ön seçim yapılacak, buna itirazımızın olmadığını söyledim, takdir kendilerinin ancak ben, ‘daha üç yıl var belediyelerimiz çalışsın vatandaşların dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet artsın, oy oranımız artsın’ görüşündeyim. Biz üçümüz seçim yaklaşınca tekrar yan yana geliriz ve tekrar her şeyi gözden geçiririz. Bu asla CHP’de bir ayrılık, farklılık olarak adlandırılmayacak. Ben üstüme düşeni yapıp, CHP’nin bölünmüşlüğünü, ayrıştığını ortaya çıkaracak, bu anlama gelecek hiçbir görüntü içerisinde olmayacağımı söyledim. Bunu tekrar ediyorum. Çünkü amacımız tek. Artık bu iktidarın değişmesi.”

Yavaş, iktidarın muhalefeti suçladığını belirterek, “Artık belediyelerdeki bu başarıyı gördükten sonra sürekli belediyeler üzerinden operasyon yapıp, yargı sopasını kullanmak suretiyle toplumda büyük bir korku yaratıyor. Bu nedenle değişmesi gereken iktidar varken bizler nefsi hiçbir projenin içerisinde yer alma lüksüne sahip değiliz,” dedi.

İlçe belediye başkanlarının başarı ve memnuniyet oranlarını da ölçtürdüğünü ifade eden Yavaş, “Elmadağ’da memnuniyet yüzde 75. ‘CHP’ye oy veririm’ diyenler yüzde 46, ‘AK Parti’ diyen 29. Kalecik’te memnuniyet yüzde 87, ‘CHP’ye oy veririm’ diyen yüzde 33, ‘AK Parti’ diyen yüzde 43. Biraz daha çalışmamız gerekiyor. Şereflikoçhisar’da memnuniyet yüzde 87. ‘CHP’ye oy veririm’ diyen yüzde 44, ‘AK Parti’ diyen yüzde 26. Beypazarı’nda memnuniyet yüzde 84. Parti olarak ilk kez CHP yüzde 36, AK Parti yüzde 34. Güdül’de yüzde 77 başarı oranı var. CHP yüzde 35, AK Parti yüzde 38. Hemen hemen orada da yakın zamanda birinci parti olacağımızın müjdesini verebilirim. Nallıhan’da başarı oranı yüzde 91. ‘CHP’ye oy veririm’ diyenler yüzde 44, ‘AK Parti’ yüzde 31. Ayaş’ta memnuniyet yüzde 70, ‘CHP’ye oy veririm’ diyenler yüzde 35, AK Parti yüzde 38. Biraz daha gayret, inşallah orada da birinci olacağız. Buralardaki oy oranı yüzde 10, 15-20 seviyesini geçmemişti. Büyükşehir’de memnuniyet yüzde 63 oranında devam ediyor. İlk defa parti olarak CHP Ankara’da 40,8 ulaştı. AK Parti yüzde 28. Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 48 ile CHP birinci, AK Parti’nin adayı yüzde 37 ile ikinci oluyor. Bu çalışmaları biraz daha artırıp, esnafın, köylünün, çiftçinin, dar gelirlinin yanında olup iktidar değişirse ne olacağının en büyük delili belediyelerin değişmesidir. Eskiden ne kadar yapılmayan iş varsa onların hepsi yapılıyor.”

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE VURGULAMA

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, siyasetin yalnızca eleştiriyle yapılamayacağını, aynı zamanda çözüm önerilerinin de net şekilde sunulması gerektiğine vurgu yaparak, “Partilerin programları önemli ama biz okuyan bir toplum değiliz. Siyaset sadece eleştiriyle yapılmaz. Siz iktidardakini eleştiriyorsanız karşısına onu nasıl düzelteceğinizi, o konuyu ondan daha nasıl iyi yapacağınızı söylemeniz gerekiyor. Bizim programlarımızda Türkiye’nin geleceğiyle ilgili her şey var ama bunu tekelden partideki herkes aynı dili konuşursa, aynı konuda, aynı düşünceleri söylerse her gittiği yerde o zaman vatandaşın kafasında o konu kalıyor. Ülkede pahalılık var mı, var. Enflasyon var mı, var. Üretim darlığı var mı, var. Yapılan katma değer hakça bölüşülüyor mu, bölüşülmüyor. Bu milli hasılayı nasıl büyüteceğimizi, nasıl dağıtacağımız sade bir dille halka anlatmalıyız. Biz iktidara geldiğimizde hukuk düzenini nasıl düzelteceksek, ekonomiyi nasıl büyüteceksek, milli hasılayı nasıl güçlendireceksek bunları halka doğru anlatmalıyız. Türk halkı, 31 Mart’ta bize bir prim verdi. O primi iktidarla taçlandırmalıyız,” şeklinde konuştu.