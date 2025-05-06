Chp Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Trt Yayınlarını Eleştirdi. Trt İletişim Başkanlığı’nın Propaganda Aygıtı Olduğunu Belirtti. Yanlışlardan Dönülmesi Gerektiğini Vurguladı.

CHP’NİN TRT ELEŞTİRİLERİ

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, devlet televizyonu TRT’nin yayıncılığını eleştirdi. Konuralp, “TRT’nin yayınlarına baktığınızda bu yayınların basının, fikir ve ifade özgürlüğünün evrensel ilkelerine uyduğunu düşünüyorsanız tamam, diyecek bir şey yok ama vicdanen baktığınızda gerçekten bu TRT’nin yayınlarının gazeteciliğin evrensel ilkelerine uygun olduğuna inanıyor musunuz? Bunlar sizi hiç rahatsız etmiyor mu? Etmeli. Dolayısıyla da ben bir an önce bu yanlıştan dönüleceğini, dönülmesi gerektiğini, dönülmenin hepimize iyi geleceğini ifade ediyorum” dedi.

KOMİSYON TOPLANTISI VE GÖRÜŞMELER

TBMM KİT Komisyonu, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında, denetim kapsamındaki kurum ve kuruluşların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço görüşmelerine başladı. Komisyonun bugünkü oturumunda, TRT Genel Müdürlüğü’nün 2021-2022 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ele alındı. Okan Konuralp, komisyonda yaptığı sunumda, TRT’nin 1980’li yıllardan beri iktidarların propaganda aracı haline geldiğini ve dezenformasyon üretecek bir kamu kuruluşuna dönüştüğünü vurguladı.

SÜREKLİ TARTIŞMA DEĞİL, TEK YANLI

Konuralp, TRT’nin kuruluşundan bu yana tarafsızlık tartışmalarının odağı haline geldiğini belirtti. İletişim Başkanlığı’nın TRT üzerindeki etkisini de dile getirerek, “Özellikle son dönemde yaşanan İstanbul merkezli operasyonlarda, TRT’nin yayıncılık anlayışını ifade ettiği gibi, diyerek devam edeyim. Haliyle, belki de buradaki temel nokta, evet, siz TRT’nin Genel Müdürüsünüz, fakat burada biraz da İletişim Başkanlığı’nın baskısı var” dedi. TRT’nin bir propaganda aygıtı haline dönüştüğünü ve gerçeğin altını çizerek, tüm vatandaşların ödediği vergilerle finanse edildiğini hatırlattı.

YAYINCILIĞIN EVRENSEL İLKELERİ

Konuralp, “Bu ülkenin her bir vatandaşının almış olduğu telefondan, televizyondan veya başka bir iletişim aygıtından ödediği vergilerle finanse ediliyor fakat aynı zamanda yalnızca kendi bütçesini kendisi üretiyor olsa bile, TRT ve bütçesi büyük oranda vatandaşların vergilerinden elde edilen gelirle oluşturuluyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Meslek etiği açısından da bakmamız gereken bir durum var ve inanın, bu yayınlar kimseye iyi gelmiyor. TRT’nin yayınlarının gazeteciliğin evrensel ilkelerine uygun olduğuna inanıyor musunuz? Bu durum sizi hiç rahatsız etmiyor mu? Etmeli” diyerek, eleştirilerini sürdürdü.