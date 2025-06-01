Chp Antalya Milletvekilleri, Tophane Parkı’na Pankart Astı

CHP MİLLETVEKİLLERİNDEN DESTEK

CHP Antalya milletvekilleri, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek amacıyla Antalya’nın Tophane Parkı’na “Free İmamoğlu” yazılı bir pankart astı. İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenledikleri “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi Antalya oldu.

MİTİNG ÖNCESİ PANKART ASILDI

CHP Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Aykut Kaya, Cavit Arı, Mustafa Erdem ve Sururi Çorabatır, miting öncesinde Tophane Parkı’nda bir araya gelerek, İmamoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı ve “Free İmamoğlu” (İmamoğlu’na Özgürlük) ibaresinin bulunduğu pankartı astı. Bu eylem, partinin İmamoğlu’na verdiği önemli desteği gözler önüne seriyor.