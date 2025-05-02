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Chp Aracının Geçişi Kamerada Görüntülendi

CHP ARAÇ GEÇİŞİ KAYDA GEÇTİ

Konya’da, CHP’ye ait bir aracın sanayi sitesinde anons yaparak geçişi kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, CHP aracının geçişi sırasında iş yerinin önüne çıkan ve kurusıkı tabanca ile ateş eden kişinin Mehmet K. olduğu iddia ediliyor.

KAMERALARDAKİ OLAY BÜYÜK PANİK YARATTI

Kamera kaydında, aracın geçişinde yaşanan olayın ardından bölgedeki hareketlilik dikkat çekti. Kurusıkı tabanca ile ateş eden Mehmet K.’nın davranışları, çevredeki esnaf ve vatandaşlarda büyük bir panik yarattı. Olayın ardından güvenlik güçleri duruma müdahale etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, yaşanan durumla ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olayın detaylarına ulaşmak ve tanıkların ifadelerini almak için çalışmalar sürüyor. CHP aracının geçişi sırasında yaşanan bu olay, toplumda endişelere yol açtı.

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