(CHP) – Aşkın Genç, Diyanet’e yetki verilmesini eleştirdi. Bu düzenleme, kamusal denetimi daraltıyor. Kamuya hesap verilmesi şarttır. İmtiyaz inşa edilmemeli, şeffaflığa dönüş yapılmalıdır. Dışarıdan içerik, kamunun kontrolünde olmalı. Görevler, liyakat esasına dayanmalıdır

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA VERİLEN YETKİLER ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Diyanet İşleri Başkanlığı’na dışarıdan içerik hazırlatma ve vaaz verdirme yetkisi tanıyan düzenleme hakkında yaptığı konuşmada, “İçeriği belirsiz, denetimi yetersiz, ölçütü tanımsız hiçbir kamu yetkisi olamaz. Bu teklif yasa değil, imtiyaz inşa ediyor” ifadesini kullandı. Konuşmasında torba yasanın Meclis’in denetim hakkını zayıflattığını belirtti.

KAMU KAYNAKLARININ ŞEFFAFLIĞI VE HESAP VEREBİLİRLİK

Genç, TBMM Genel Kurulu’ndaki Diyanet İşleri Başkanlığı’na dair maddeleri içeren torba kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, dışarıdan kişilere ‘rapor yazdırma, kitap hazırlatma, makale yazdırma, çeviri yaptırma, vaaz verdirme’ gibi hizmetler için yetki verilmesinin kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri açısından sakıncalar barındırdığını ifade etti. 210 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 8’inci maddesiyle bu yetkiler verilirken, kimlerin görevlendirileceği, hangi ölçütlerin kullanılacağı gibi önemli sorulara yanıt olmadığını vurguladı.

DİNİ HİZMETLERİN DENETİMİ

Aşkın Genç, “Yetki varsa, denetim olmalı. Kamu görevi varsa, kamuya hesap verme zorunluluğu da olmalı. Hiç kimseye ‘istediğini yaz, istediğine okut, parasını milletten al’ diyemezsiniz.” diyerek durumu eleştirdi. Daha önce 2018’de benzer bir yetkinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatan Genç, “Bugün burada biz, o iptal edilen hükmün aynısını, hiçbir içeriksel değerlendirme yapmadan kanunlaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

SORU İŞARETLERİ VE KAMU YARARI

Genç, dışarıdan görevlendirilecek kişilerin hangi kriterlere göre seçileceği, bu hizmetlerin neye göre fiyatlandırılacağı gibi soruların cevapsız kaldığını belirtti. Bu kadar büyük bir serbestliğin kamu yönetiminde kabul edilemeyeceğini vurguladı. “Diyanetin binlerce kadrosu varken neden dışarıdan birine görev verilecek?” sorusunu gündeme getirdi.

Genç, kamu gücü ile içerik üretecek her hizmetin açık olması gerektiğini, bu süreçte liyakatın esas alınması gerektiğini ifade etti. “Bu maddeyle kurulmak istenen sistem adrese teslim görevlendirmeler, denetimsiz içerik üretimi, kamu bütçesinden yapılan sınırsız ödemeler” diyen Genç, söz konusu düzenlemeye göz yummanın, yarın yalnızca kaynakları değil, inanç alanını da partizanlığın ve keyfiliğin alanı haline getireceğini belirtti.

KAMU KAYNAKLARININ ŞEFFAFLIĞI TALEBİ

Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle bir anlayışı kabul etmediklerini vurgulayan Aşkın Genç, “Kamu yetkisi, sadakatle değil, liyakatle kullanılır.” ifadesiyle durumun önemine dikkat çekti. 8’inci maddeye ve teklifin tamamına red oyu vereceklerini belirterek, Meclis’i şeffaflığa, eşitliğe ve kamu yararına çağırdı.