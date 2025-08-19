CHP Atakum, Ayhan Abdik’i uyandıracak

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Samsun’da CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mahalle delege seçiminde meydana gelen kavgada beyin kanaması geçiren Ayhan Abdik’in sağlık durumu ciddi kalıyor. Abdik’in bugün öğleden sonra uyandırılmaya çalışılacağı bildiriliyor.

KAVGA VE POLİS MÜDAHALESİ

16 Ağustos’ta Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılan delege seçiminde olay çıkmıştı. Seçim alanının dışında yaşanan kargaşada taraflar birbirine yumrukla saldırmış. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmiş. Ekipler, kavgaya müdahale edip tarafları ayırmış ve o anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilmiş.

SORUŞTURMA VE TUTUKLAMA

Kavga sırasında aldığı darbeyle beyin kanaması yaşayan Ayhan Abdik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat edilerek yoğun bakıma alınmış. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kavgaya karıştığı iddia edilen B.K. (28) ve kardeşi S.K. (25) 17 Ağustos’ta gözaltına alınmış. Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ağabey ve kardeş, dün adliyeye sevk edilerek tutuklanmış. Ayhan Abdik’in hala uyutulduğu ve sağlık durumunun ciddi olduğu biliniyor.