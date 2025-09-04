CHP Ataşehir Kongresi İptal Edildi

ATAŞEHİR İLÇE SEÇİM KURULU KARARI

Ataşehir İlçe Seçim Kurulu, CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı’nın 13 Eylül’de gerçekleştirmek istediği ilçe kongresinin yapılmayacağına yönelik bir karar aldı. Kurul, bu kararını mahkemenin vermiş olduğu tedbir kararından dolayı aldığını belirtti. YSK Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı’na gönderilen yazıda, İstanbul İl Kongresi’nin iptali ile ilgili bir referans bulunuyor.

KONGRE TARİHİ VE MAHKEME KARARI

Gönderilen resmi yazıda, “13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, ’39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına’ karar verilmiştir. Bu nedenle, söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir İlçesi 7. Olağan Kongresi’nin belirtilen tarihte gerçekleştirilemeyeceği hususu, bilgilerinize rica olunur” ifadeleri yer aldı.

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İl Kongresi’nin iptaliyle ilgili açılan davada da önemli bir karar alındı. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılması sonucu, kongre sürecinin durdurulmasına da hükmedildi. İl Başkanlığı için Gürsel Tekin yönetiminde geçici bir heyet kayyum olarak atandı.