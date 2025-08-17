CHP Aydıncık İlçe Başkanı Patates Dökme

ÇİFTÇİLERİN SORUNLARI GÜNDEME GELİYOR

Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya Köyü’nde uzun yıllardır çiftçilik yaparak hayatını sürdüren CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, tarımsal ürünlerini satmakta zorlanan çiftçilerin sorunlarını vurgulamak amacıyla bir eylem gerçekleştirdi. Erdoğan, ürettikleri soğan ve patatese alıcı bulamayan çiftçilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için, römorkuna yüklediği 150 çuval patatesi köy meydanında yere döktü ve vatandaşların bu patatesleri ücretsiz alabileceklerini duyurdu.

YASAL DÜZENLEMELER GÜNDEME GELİYOR

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, olayla ilgili açıklamasında tüm belgelerin Ticaret Bakanlığı’nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletileceğini, bu inceleme sonucunda Erdoğan’a “piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozma” ile “piyasada darlık yaratma” fiillerinden idari para cezası uygulanacağını bildirdi. Ceza tutarının 1,4 milyon lira ile 17,2 milyon lira arasında değişebileceğini vurguladı. Gürcan, ayrıca Erdoğan hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından da suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMALAR

CHP Aydıncık İlçe Başkanı Erdoğan, yazılı açıklamasında henüz kendisine bir tebligat ulaşmadığını ifade etti. “Aydıncık ilçesinin Kazankaya Köyü çiftçisi olarak, çiftçilerimizin soğan ve patateste yaşanan sorunlarını gündeme getirmek amacıyla, köyümüz meydanında, MOBESE kameralarının da bulunduğu alanda bir traktör römorku ile getirmiş olduğum patateslerimi dökerek, insanların ücretsiz almalarını istedim” dedi. Bakan yardımcısının açıklamasında, dökülen patateslerin geri toplanıp satıldığı yönündeki bilgilerin yanlış olduğunu belirtti. Özellikle MOBESE kameralarının incelemesiyle olayın doğruluğunu ortaya çıkarabileceğini ifade etti.

DESTEK BEKLİYORUZ

Erdoğan, “Benim niyetim kimseye hakaret etmek ya da piyasa dengelerini bozmak değil” diyerek, çiftçilerin sorunlarının çözümü için devletten destek beklediklerini vurguladı. “Keşke bu çiftçinin sorunlarını dinlemeye, çözmeye yönelik harcadıkları zamanı değerlendirmiş olsalardı” şeklinde görüşlerini dile getirdi.