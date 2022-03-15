CHP AYM’ye başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi, Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin iptali için AYM’ye başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, 95 Sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin iptali için dün Anayasa Mahkemesi’ne gitti.

Gelecek kuşaklar için geri döndürülemez yaşamsal tehlikeleri sebebiyle Anayasa Mahkemesi’ne bir an önce başvurduklarını belirten Kaboğlu, “Anayasa m.104/17 açık: ‘Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz’. Cumhurbaşkanı, aynı konuya ilişkin kanunu ve kendi çıkardığı CBK’yi aynı gün Resmi Gazete’de yayımlamış, Anayasa’yı bilerek ve isteyerek ihlal etmiştir. TBMM’de 5 Mart 2022’te kabul edilen 7381 sayılı Kanun’un yayımlanmasını bekletip, aynı konuda Meclis’in ve kamuoyunun haberi olmadan hazırlanan CBK ile 8 Mart 2022’de Resmi Gazete’de birlikte yayımlamak, Cumhurbaşkanı’nın Anayasa tanımazlığının şiddetini gösteriyor” dedi.