CHP, Bahçeli’den destek istedi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den İş Bankası konusunda destek istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Antalya’da katıldığı kitap fuarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme taşıdığı İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin hazineye devrinin engellenmesiyle ilgili olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bankayı tartışma konusu haline getirmesini anlayamadığını söyleyen Tekin, konu TBMM’ye geldiğinde dolar kurunda ciddi değişiklikler olacağı öngörüsünde bulundu.

Tekin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye karşı kini nefreti olabilir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sesleniyorum. Türkiye’nin tek yerli ve milli bankasını tartışmadan siz çıkarın. Rica ediyorum. Tek banka, geri kalan bankalarımız yabancı ortaklı oldu. Yerliliğe ve milliliğe önem veriyorsanız İş Bankası’nı tartışmadan çıkarın” dedi.

NTV