CHP, Bakan Soylu’nun iddialarını yargıya taşıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun iddialarını yargıya taşımaya hazırlanıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ile bir Avrupa Birliği ülkesi büyükelçisinin görüşmesine dair ses kaydının olduğunu belirterek başlattığı casusluk tartışması sürüyor. Soylu’ya CHP’den yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Çeviköz’ün iddia için yargıya gideceğine aktarıp, böyle bir casusluk olayı varsa bugüne değin neden savcılığa iletilmediğini sordu.

CHP Grup başkanvekili Engin Özkoç, NTV’den Funda Görey’in sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6’lı masanın toplantılarında alınan kararların CHP’li Ünal Çeviköz tarafından bir AB ülkesinin büyükelçisine götürülüp onaylatıldığını ve görüşmeye ilişkin ellerinde ses kaydı olduğunu söylemişti.

Soylu’nun bu suçlamalarına yanıt veren CHP Grup Başkanvekili, Ünal Çeviköz’ün konuyla ilgili dava açacağını belirtti.

Engin Özkoç’un konuşmasından öne çıkanlar:

“Ünal beyle bu konuyla ilgili görüştüm. Konuyla ilgili hemen dava açacağını söyledi. Süleyman Soylu’nun bahsettiği kişi bizim milletvekilimiz, CHP’nin genel başkan yardımcısı ve bahsettiği kişi bu ülkede büyükelçilik yapmış bir kişi.

Herhangi bir soruşturma konusu mevzu değilken, aradan bu söylediği sözün üzerinden bir yıl geçmişken ve bu bir yıl içerisinde Ünal Çeviköz ile ilgili savcılığa bir bildirimde bulunmadığı halde ve bununla ilgili bir fezlekenin TBMM’ye gelmemiş olmasına rağmen kalkıpta ‘ajanlık faaliyeti ve casusluk faaliyeti içerisindeydi. İzledik, ses kayıtları bende, dinledik’ diyor. “