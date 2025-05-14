CHP Balıkesir Vekili Yatırım Talep Ediyor

CHP’li Milletvekili Elektrik Dağıtım Şirketlerine Sert Çıktı

YATIRIMSIZLIĞA DİKKAT ÇEKTİ

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, TBMM Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Sarı, elektrik dağıtım şirketlerinin, 1000 liralık faturanın 700 lirasını kar payı olarak almasına rağmen “herhangi bir yatırım yapmamaktadır” dedi. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’a seslenen Sarı, “Denetim yapılmıyor. Sorumluluk alan yok, yatırım yapan yok, denetim yapan yok” ifadelerini kullandı. Bu durumun derhal değişmesi gerektiğini ve yatırım yapılmasını istediğini söyledi.

HAFTALIK ZİYARETİN ETKİLERİ

Serkan Sarı, Balıkesir’in Balya ilçesinin Ali Demirci Mahallesi’ni ziyaretinde aldığı şikayetleri aktardı. Burada, 46 yıldır kullanılan ahşap elektrik direklerinin bölge halkının güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. Sarı, 1979 yılında inşa edilen bu direkler için bölge muhtarının yaptığı başvurunun üzerinden 8 ay geçmesine rağmen hala herhangi bir yenileme yapılmadığını belirtti. Dağıtım şirketinin talebe henüz olumlu yanıt vermediğini ifade eden Sarı, “46 yıl geçmiş ve talep hala uygun görülmemiş” diye ekledi.

VATANDAŞLAR DEĞER GÖRMÜYOR

Sarı, elektrik dağıtım şirketlerinin karlarını alırken kamu güvenliğini hiçe saymasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. “Bölge halkının can güvenliğini tehlikeye atan bu durumun artık sona ermesi gerekiyor” sözleriyle, elektrik altyapısının yenilenmesi için acil adımlar atılması gerektiğini ifade etti.