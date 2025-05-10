Chp Barış Yanındayız, Buradayız

CHP’NİN MİTİNGİ VAN’DA GERÇEKLEŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van’da düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi sonrası sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Özel, “Biz barıştan yanayız. Kimse merak etmesin. Eğer bu iktidar şahsi çıkarı için bu milletin barış taleplerini heba ederse, biz buradayız” ifadelerine yer verdi.

SİLİVRİ’DEKİ TUTUKLULUĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

CHP’nin, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebi ile başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin beşinci durağı olan Van’da, Özgür Özel şu sözleri kullandı: “Artık o eski siyaset bitmiştir. Yozgat da Konya da İstanbul da Van da hiç kimsenin değil, milletin kalesidir, kardeşliğin kalesidir.”

BARIŞ VE DEMOKRASİ VURGUSU

Özgür Özel, barışa ve demokrasiye vurgu yaparak, “Biz barıştan yanayız. Kimse merak etmesin. Eğer bu iktidar şahsi çıkarı için bu milletin barış taleplerini heba ederse, biz buradayız. Biz barışın ve demokrasinin garantörüyüz.” dedi. Miting sırasında kendilerini kucaklayan ve selamlayan Vanlılara da teşekkürlerini sundu.