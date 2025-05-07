(CHP) – Başarır, Beyazıt’ta Açıklama Yaptı

BEYAZIT MEYDANI’NDA AÇIKLAMALAR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirdiği basın açıklamasında, “Burada hem bu okulun yöneticilerine kararı verenlere hem saraya hem de bu kararı iptal etmesi gereken mahkemeye sesleniyoruz hukuksuzluğa bu ahlaksızlığa ortak olmayın” şeklinde konuştu. Başarır, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi öncesi ANKA Haber Ajansı’na açıklama yaptı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ HUKUKSUZLUKLAR

Başarır, İstanbul Üniversitesi’nin, “dünyanın en iyi hocaları yıllarca burada görev yaptı” dediği bir kurum olduğuna dikkat çekti. Eğitim kurumunun, Cumhurbaşkanı adayının diplomasını gasp ettiğini savunan Başarır, bu haksızlığın protesto edildiği meydanda onbinlerce yurttaşın toplandığını belirtti. “O yüzden bugün burada hem bu okulun yöneticilerine, kararı verenlere hem saraya hem de bu kararı iptal etmesi gereken mahkemeye sesleniyoruz; hukuksuzluğa bu ahlaksızlığa ortak olmayın,” diye ekledi.

DİPLOMALARI GERİ ALMA VAADİ

Başarır, “Halk burada, meydan burada, onlar diplomayı istiyor, siz diplomayı gasp ediyorsunuz. O diplomayı sizden alacağız. Öyle de alacağız, böyle de alacağız” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Biz bugün Beyazıt’tayız, hafta sonu Van’dayız, daha çok alandayız” diyerek eylemlere devam edeceklerinin altını çizdi. Başarır, kendilerine ‘Türkiye’nin en ağır katilini yolluyoruz, size dokunuyor’ söylemlerinde bulunanlara ise alaycı bir üslupla yanıt verdi.