CHP Başkanı İstifa Etti, Açıklama Yaptı

ENVER AKGÜN’ÜN İSTİFASI

Manisa’nın Salihli ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün, ilçe başkanlığı görevinden ve başkan adaylığından ayrıldığını duyurdu. Seçimlerde başkan adayı olan Akgün’ün yanı sıra adaylardan Burak Kultaş, Mehmet Dönmez ve Olgun Özbudak, parti binasında düzenlenen ortak basın toplantısında bir araya geldi. Bu toplantıda, delege seçimlerine müdahale edildiği ve tehditlerin baş gösterdiği iddiaları gündeme geldi.

PARTİ İÇİ BASKILAR VE MÜDAHALELER

Ortak açıklamayı yapan Olgun Özbudak, “Bizler Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapan tüm üyelerimizin bu tür disiplin suçlarına karşı tavır almaya davet ediyoruz. Unutulmamalı ki Cumhuriyet Halk Partisi baskılara boyun eğmeyen bir tarihe sahiptir. Bu nedenle yaşananların ivedilikle genel merkez parti disiplin kurullarına taşınması, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması, örgütümüzün halkın ve üyelerin nezdinde güven ve itibarının Salihli’de yeniden tesis edilmesi artık kaçınılmazdır” dedi. Özbudak, partide etkili konumda olan bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin baskı ve demokratik olmayan yöntemlerle delege seçimlerine müdahale ettiğini belirtti ve CHP Genel Merkezi’nden sürece müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

AKGÜN’ÜN AÇIKLAMALARI

CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün ise, “CHP Salihli İlçe Başkanlığı’nın seçim süreci boyunca partimizin değerlerine ve demokratik değerlerine bağlı kalarak adaylığımı sürdürdüm. Amacım Salihli’mizde partimizi daha ileri taşımak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekti. Ne var ki bu süreç tamamen bazı kurumların açık ve örtülü tehditleri ile sağlıksız bir seçim ortamı oluşturulmuştur. Bu şartlar altında gerçek bir demokratik yarışın mümkün olamayacağı kanaatindeyiz. Bu sebeple partimizin ve Salihli’mizin geleceğine zarar vermemek adına ilçe başkanlığı adaylığımdan çekilme kararı aldığımı kamuoyuna sunarım. Ayrıca bugünden itibaren İlçe Başkanlığı görevimden de istifa ediyorum” açıklamasında bulundu.