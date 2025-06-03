Chp Başkanı Özgür Özel, Bahçeli’yle Tokalaştı

TBMM’DE HAREKETLİ GÜNLER

TBMM Genel Başkanı Özgür Özel, Parlamento’da gerçekleşen TBMM Başkanı seçiminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile buluştu. Bahçeli, Özgür Özel’e “Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum” diyerek destek verdi. Bugün, TBMM Genel Kurulu oldukça hareketli anlara sahne oldu. 28’inci Yasama Yılı’nın ikinci döneminde görev yapacak TBMM Başkanı için saat 18.00’de oylama işlemi başladı.

OYLAMADA GERİ SAYIM

Birinci tur oylamasına yakın bir zamanda Devlet Bahçeli, Genel Kurul Salonu’na gelerek oyunu kullandı. Ardından ikinci tur oylama için beklemek üzere, TBMM Başkanvekili Celal Adan ile beraber muhalefet kulisine geçti. Bahçeli kuliste oturduğu esnada, CHP Grubu’ndaki makamına geçen Özgür Özel, ikinci tur oylama için Genel Kurul’a giriş yaptı ve Bahçeli’nin bulunduğu bölüme yöneldi. Bahçeli, ayağa kalkarak Özgür Özel ile tokalaştı ve ona yine başarılar diledi. Özgür Özel ise “Sağolun” diyerek teşekkür etti. Tokalaşmanın ardından, Özgür Özel diğer MHP’li milletvekilleriyle de el sıkıştı ve oylama için Genel Kurul’a geçti.

BASIN MENSUBUNA İLGİ

Bu arada, Devlet Bahçeli kuliste otururken, bir basın mensubunun çocuğuna özel ilgi gösterdi. Bahçeli, yanına çağırdığı kız öğrencisiyle kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve ona bisküvi ikram etti. Bu anı fotoğraflamak için de poz verdi. İktidar kulisinde de hareketlilik üst seviyedeydi. AK Partili milletvekillerinin çoğu, oylama için hazır tutuldu.