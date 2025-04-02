CHP Başkanı Özgür Özel’den ATV Boykotu Açıklaması

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyuncu Aybüke Pusat’ın boykotlara verdiği destek sonrası TRT’deki Teşkilat dizisinden çıkarılmasına karşı duruş sergiliyor. Özel, bu akşam gerçekleştirilecek olan Fenerbahçe – Galatasaray maçını ATV’den izlemeyeceklerini açıkladı. Gündeme dair açıklamalarında, bu boykotun gençlerin kararlarına olan desteklerini de vurguladı.

BOYKOT AÇIKLAMALARI

Özel, “Bugün yapılan boykotu destekliyoruz, gençlerin başka kararları olur, onlarla ilgili de desteklerimizi duyururuz. Bu sürekli boykot kararı değildir.” diyerek, belirli televizyon kanallarına karşı daha önce alınan boykot kararlarını hatırlattı. NTV’nin tutumu sebebiyle Doğuş Grubu, A Haber, CNN ve diğer yandaş kanallar da boykot listesine alındı.

ATV’YE BOYKOT UYGULANACAK

Özel, özellikle ATV’nin Fenerbahçe-Galatasaray maçı için boykot edilecek bir kanal olduğunu belirtti. “Bir başka yerde radyo yayını varsa açar dinleriz ama biz bugün maçı izlemek için ATV’yi açıp bakmayacağız.” ifadelerini kullandı. ATV’nin reklam gelirlerinin, reytinglere bağlı olması dolayısıyla, izleyici sayılarını düşürerek kanala zarar vereceklerini dile getirdi.

REKLAM VEREN FİRMALARA MESAJ

Özel, “Bu akşam ATV’ye reklam veren firmaların bizim gönlümüzde yeri olmayacak.” diyerek, bu durumu önemle vurguladı. Gözlemlenen reyting oranlarının, reklam gelirlerini etkilediğini düşündüğünü de sözlerine ekledi. İzleyicilere, maça gidecek olanlar için iyi seyirler dileyen Özel, kendi adaylarına ve destekçilerine karşı gerçekleştirilen kötülüklerin, reklamlara yansımaması için duyarlılık göstermenin önemini vurguladı.