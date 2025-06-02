CHP Başkanı Özgür Özel, grevle ilgili açıklama yaptı. İzmir halkını suçlamadı. A Parti’ye ziyaret gerçekleştirdi. İnfaz yasasının kötü olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye için komisyon kurulmalı. Çözüm bulunacağına inanıyoruz

İzmir BELEDİYESİ’NDE GREV VE CHP’NİN GÖRÜŞLERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının grev yapmasına yönelik açıklamalarda bulundu. “Buradan kimse bizden greve çıkmış işçiye laf söylememizi falan beklemesin. Ama nasıl oranın hakları varsa, belediye yönetiminin de hakları vardır. Bugün çıktı, İzmir halkı kendi evinin önündeki çöpü aldı kaldırdı. İzmir halkına mı ‘grev kırıcı’ diyeceksiniz?” diye belirtti. Özel, A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nu ziyareti sonrasında düzenlenen basın toplantısında, partilerinin kuruluşu için hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini ifade etti.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİNE YANIT

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Biz bu topraklarda yolcu değiliz, hancıyız” açıklamasını sorması üzerine Özel, “Bu sözleri, parti içine yönelik söylediğini hepimiz biliyoruz. Hak vaki olana kadar, asgari ücretlinin sürünmesine, emeklinin perişanlık, gençlerin umutsuzluk çekmesine, suçsuz siyasetçilerin hapiste tutulmasına itirazımız var. Sayın Erdoğan, Allah ne kadar ömür verdiyse o ömrü, en iyi, sağlıklı şekilde sevdikleriyle geçirsin. Bizim derdimiz, vatandaşın yakasından düşsün” şeklinde yanıtladı. Özel, “Yolcu değil, hancıyız” meselesinin kendilerine söylendiğini belirterek, hanı inşa edenlerin kendileri olduğunu vurguladı.

ÇÖZÜM İÇİN KOMİSYON ÖNERİSİ

Özel, “Terörsüz Türkiye” süreci için Meclis’te bir komisyon kurulmasını savunduklarını anımsatarak, “Tüm siyasi partilerin önemsendiği, Meclisi ve milleti temsil eden en doğru yapıdan bir komisyonun oluşturulması gerekir. Bu, Türkiye’ye demokrasi getirecek bir komisyon olmalıdır” dedi.

İNFAZ YASASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

DEM Parti’nin infaz yasasına yönelik eleştirileri hakkında da konuşan Özel, bayram arifesinde infaz düzenlemesinin sadece umut oluşturmakla kalmayıp, toplumsal tepkilere de yol açabileceğini belirtti. “İnfaz yasasının son derece kötü bir süreç işaret ettiği ortada” dedi.

İZİNYERİ İŞÇİLERİ VE CHP’NİN TUTUMU

İzmir Büyükşehir Belediyesindeki grevde bulunan işçilerin durumu hakkında Özel, grevdeki işçilerin haklarını savunacaklarını ve bu meseleyi hassasiyetle ele alacaklarını ifade etti. “CHP, örgütlenme özgürlüğünün teminatı bir partidir ve bu konuyu nezaket ve kurallar çerçevesinde ilerletecektir” diye ekledi.

ÜLKEDEN HASSAS GÖRÜŞLER

A Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu da Özel ve heyetinin ziyaretine teşekkür ederek, ülke meselelerinin konuşulduğunu belirtti. MHP’nin son sürece ilişkin görüşlerine yönelik gelen soruya Ağıralioğlu, “Biz, ‘Terörsüz Türkiye’ diye sunulan şeye, ‘Terörlü Türkiye’ diye itiraz edecek kadar aklımızı, kalbimizi yitirmiş insanlar değiliz” şeklinde cevap verdi. Ayrıca, sürecin şeffaflık gerektirdiğini ifade etti.