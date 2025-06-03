CHP Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nu Ziyaret Edecek

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL ZİYARETE GİDECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden tutuklanarak uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda ziyaret edecek. Ayrıca, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı’nda bir miting düzenleyecek. (İstanbul/12.30/20.30)

ÇALIŞMA BAKANI KONUŞMA YAPACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda Genel Kurul’a hitap edecek. Ayrıca, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirecek. (Cenevre)

MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURUNU AÇIKLAYACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak. (İstanbul/14.30) Türkiye İstatistik Kurumu ise 2024 yılı su ürünleri istatistiklerini duyuracak. (Ankara/10.00)

GAZZE’DEKİ KRİZ DEVAM EDİYOR

İsrail’in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi’ne düzenlediği şiddetli saldırıların sonuçları ve yardım girişlerinin engellenmesi nedeniyle yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI HAZIRLIKLARA BAŞLIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi’nin ilk hafta maçlarına Çin’de başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçını Fransa ile oynayacak. (Pekin/06.30)

BEŞİKTAŞ BAŞKANI BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, geride kalan sezonu değerlendireceği basın toplantısını Tüpraş Stadı’nda gerçekleştirecek. (İstanbul/14.00)

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYACAK

Ümit Milli Futbol Takımı, Karadağ ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilecek antrenman öncesi teknik direktör Egemen Korkmaz ve iki oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. (İstanbul/16.00)

UEFA ULUSLAR LİGİ YARI FİNALİ

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Almanya ile Portekiz, Allianz Arena’da karşılaşacak. (Münih/21.45)