ChP Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nu Ziyaret Etti

ÖZGÜR ÖZEL’İN ZİYARETİ VE AÇIKLAMALARI

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak, Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettikten sonra bazı açıklamalar yaptı. Özel, bu ziyaret sonrası yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık bir mesaj gönderdi. “Sayın Erdoğan’a açıkça söylüyorum. Bu vakitten sonra insanın yastığa başını koyup uyumadan önce bir iç huzuru olur ya, bu vakitten sonra nasıl yastığa başını koyup da, ‘Namusluyum, insanım, ben uyumaya hazırım’ diyebilirsin?” ifadelerini kullanarak mevcut durumu eleştirdi.

SUÇLU DEĞİL, ÖRGÜT ÜYESİ DİYE BİR AYRIM VAR

Özellikle Aziz İhsan Aktaş üzerinden bir değerlendirme yapan Özel, “Yüzde 13’ü ile biz, 87’siyle AK Parti çalışmışken, AK Partililere ellemiyorlar, CHP’lilere elliyorlar” dedi. Özlem Çerçioğlu’na yönelik eleştirilerde bulunarak, bazı CHP’li belediye başkanlarının hedef alındığını savundu. “Olay bundan ibarettir arkadaşlar” diyerek durumu özetledi ve Erdoğan’a, “Böyle mi alacaksın Aydın’ı?” şeklinde sorular yöneltti.

ADAY GÖSTERME MÜCADELESİ

Özellikle seçim süreçlerine odaklanan Özel, “Aday gösterilebilmesi için en büyük mücadele verilecek” diyerek, bu mücadelenin herkes için olduğunu vurguladı. Adayın yalnızca kendi değil, 15,5 milyon kişinin gösterdiği bir aday olduğunu belirtti. “Bunları kim yeniyorsa, onun arkasında hep beraber birleşeceğiz” diyerek birlik mesajı verdi.

KOMİSYON VE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ

Özel, anayasa masası konusuna da değindi ve “Biz, ‘Anayasa masası olamaz bu masa’ dedik” diyerek diğer partilerin de bu görüşe katıldığını ifade etti. Komisyonun, terörün sona ermesi ve Türkiye’nin demokratikleşmesi amacını taşıdığını, bu hedeflerden sapmadığı sürece komisyonu terk etmeyeceklerini dile getirdi.

YARGILAMALARIN HIZLANMASI İHTİYACI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılamasının hukukun temel prensipleri olduğunu vurgulayan Özel, “Bir an önce iddianame ve hızla yargılama temel prensip” dedi. Bahçeli’nin açıklamalarını destekleyerek, davaların bir an önce sonuçlanması gerektiğini belirtti. Bu sürecin, terörsüz Türkiye hedeflerine zarar verdiğini ifade etti ve “Görülüp bitsin” çağrısında bulundu.