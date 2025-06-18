CHP Başkanı Özgür Özel, İnce’yi davet etti

ÖZGÜR ÖZEL’DEN MUHARREM İNCE’YE DAVET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi’nin lideri Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirdi ve onu partisine davet etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Özel, “Ben milletvekili olarak geldiğim ilk günden itibaren Muharrem İnce ile her zaman birbirine saygılı bir ilişki içinde oldum. Bir siyasi partiye yapılacak davet ya da çağrı, o siyasi partinin kurumsal kimliğini incitmeyecek hassasiyette olması lazım” ifadelerini kullandı. Özel ayrıca, “Sayın Muharrem İnce ve Memleket Partisi’ndeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasındaki 1-2 cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak.” şeklinde konuştu.

İNCE’DEN CEVAP AÇIKLAMASI

Muharrem İnce, Özel’in teklifine dair düşüncelerini şöyle açıkladı: “Zor günlerce iktidarın CHP üzerine salladığı bir yargı sopası var. Bu zorlu süreçte kişisel hırslarımızı değil, ortak iyileri düşünmek zorundayız. Zor süreçte kırgınlıkları, dargınlıkları bırakıp, birliktelikleri, ortak iyiyi öne çıkartmalıyız.” İnce, ayrıca, “Önümüzdeki süreçte yetkili kurullarım ile toplantı yapacağım. En kısa sürede sayın genel başkanı ziyaret edeceğim.” dedi.