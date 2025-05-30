Çhp Başkanı Özgür Özel Mitingde

ÖZGÜR ÖZEL’İN MİTİNGİNE KATILIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce’de düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katılacak. Mitingin saati 14.00 olarak belirlendi.

BAKANLARDAN ZİYARETLER VE AÇILIŞLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. Saat 11.30’da gerçekleşecek ziyareti takiben, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Van’da bir dizi ziyarette bulunacak. Tekin, AK Parti Erciş İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra, Erciş Bilim Sanat Merkezi’nin açılışına katılacak. Öğle saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi ve AK Parti Van İl Başkanlığına da ziyaret gerçekleştirecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ’da çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Karamehmet Mahallesi, şehit öğretmen Neşe Alten’in kabrinin yanı sıra Şarköy esnafını ziyaret edecek ve partisinin Yahya Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenecek genişletilmiş il divan toplantısına katılacak.

Ayrıca, TBMM Adalet Komisyonunda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Bu toplantı 16.00’da TBMM’de gerçekleşecek.

EKONOMİ VE TARIMDA GÜNDEM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir’de çeşitli temaslarda bulunacak. Saat 15.00’te gerçekleştirilecek bu etkinlik sonrasında, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş’ta birçok ziyaret ve açılış yapacak. Yumaklı, Muş Valiliğini ziyaret edecek, arıtma tesisini inceleyecek ve Muş Ovası Pompaj Sulama 1. Etap İnşaatı’nın temel atma törenine katılacak. Ayrıca, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

ULUSLARARASI GELİŞMELER VE İNSANİ KRİZ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ve bunun sonucunda yaşanan insani kriz devam eden bir konu olarak gündemde. Yardım girişlerinin engellenmesi nedeniyle bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

SPOR ETKİNLİKLERİ VE MÜSABAKALAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul’da Veliefendi Kapalı Yüzme Havuzu’nun açılış törenine katılacak. Ayrıca, önemli spor organizasyonları da planlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, Fransa’nın Paris Saint Germain ile İtalya’nın Inter takımları arasında Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleşecek. Ayrıca, Trendyol Süper Lig’in son haftasında bir dizi maç yapılacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Litvanya ile özel bir maç yapacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi çeyrek finalinde Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ ve Türk Telekom-Fenerbahçe Beko takımları arasında ikinci maçlar oynanacak.

Diğer spor etkinlikleri arasında Formula 1 Dünya Şampiyonası İspanya Grand Prix’sinin sıralama turları ve teniste Fransa Açık (Roland Garros) turnuvası sıralanıyor. 2025 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası da Almanya’nın Leipzig kentinde devam edecek.