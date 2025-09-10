CHP Başkanı Özgür Özel, mitingde konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kadıköy’deki mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin önemli olaylarına ve darbe girişimlerine dikkat çeken Özel, geçmişteki şahsi saldırıları ve son durumu detaylandırarak, partisine sahip çıkanlara minnet borçlu olduklarını vurguladı.

İSTANBUL’DA YAŞANAN OLAYLAR

Özgür Özel, “Onlar Saraçhane’de darbeye kalkıştıklarında ve biz çağrı yaptığımızda köprüleri kaldırdılar, vapurları bağladılar, metroları kapattılar ama İstanbul sel oldu aktı, Saraçhane’de bir darbeyi püskürttü. Geçtiğimiz hafta İstanbul İl Başkanlığımıza, binaya dava açtılar, başkana dava açtılar. En son defalarca reddedilen bir taleple, ayarlanmış bir mahkeme, sicili AK Partili bir hakim ve o baş kötünün koordinasyonunda İstanbul İl Başkanlığımıza kayyım atamaya kalktılar. Bir bütün olarak bu partiye sahip çıkanlara minnet borçluyuz.” ifadelerini kullandı.

PARTİ İÇİNDEKİ PROBLEMLER

Özel, “Bir yandan sanki CHP’liymiş gibi bizim partiden daha önce uzaklaştırdığımız 30 kişilik bir listeyi İstanbul emniyetine vermişler. İçinde önceki genel başkanımıza küfreden de var, Özgür Başkanımıza küfreden de var. Milletten ‘Seni belediyede işe sokacağım’ diye 20 bin lira para alıp garibanları dolandıranlar var.” şeklinde belirtti. Bu durumun ardından, daha önce partiden atılan kişilerin geri dönüşü için yapılan girişimlerin doğru olmadığını ve bunun altındaki planları ifşa ettiklerini ifade etti.

SİYASİ MÜCADELE VE BİRLİK

Özel, mitingde yaptığı konuşmasında, “Geçen gün buradaki hazırlıkları yaparken Kadıköy sokaklarında dolaşan Özgür Çelik’e nasıl sarıldığınızı, nasıl sahip çıktığınızı gördüm. Bu yeter.” dedi. “Dostluğun egemen olduğu yerde, 9 Eylül çelengini 8 Eylül günü 5 bin polisle partiye gelenlerle değil, 9 Eylül’de Özgür Çelikle birlikte 7 bin kişiyle koyduk.” diyerek partisine olan desteği ifade etti.

TAKSİM MEYDANI’NA MESAJ

“Buradan şunu söyleyelim: Taksim Meydanı emekçilerindir. O meydanı geri alacağız. O meydanı emekçilere geri vereceğiz.” diyerek Taksim Meydanı’nın önemine vurgu yaptı. Özel, İstanbul İl Başkanlığı’nın yer değiştirmesiyle yaşanan zorlukları da dile getirerek, “O günden beri İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı bir dilekçeyi sisteme girip, adres değişikliğini yapmamaya direniyorlar.” dedi.

DIRANIŞ VE GÜVEN

Özel, son olarak, “Biz ne yaptığımızı biliyoruz. İcap ettiğinde ‘sokağa’ deyince gelenleri, milyonlar olanları, darbeleri püskürtenleri görüyoruz. Bu darbecilere karşı meydanları dolduruyor, sokaklara güveniyor ama asla şiddete bulaşmıyoruz.” şeklinde konuştu. “Bizi şiddete çekemezler ancak asla da eve gönderemezler. Direneceğiz.” diyerek, sözlerine son verdi.