CHP Başkanı Özgür Özel Mitinge Katılacak

ÖZGÜR ÖZEL’İN MİTİNGİNE KATILIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenleyeceği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yer alacak. Etkinlik, 6 Nisan 1920 tarihinde Antalya’da saat 18.00’de gerçekleşecek.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE İNSANİ KRİZ

İsrail’in, kalıcı işgal amacıyla Gazze Şeridi’ne düzenlediği şiddetli saldırıların sonuçları ve yardımların girişindeki engeller nedeniyle yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Bu konu özellikle Gazze ve Kudüs’te gündemde.

SPORDA GÜNDEM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği Artı Değer Vanspor-Batman Petrolspor Nesine 2. Lig play-off finalini izlemek üzere Kayseri’de bulunacak. Final maçı saat 20.00’de oynanacak.

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftası, Muğla’da Sipay Bodrum FK-Beşiktaş ve Samsun’da Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor karşılaşmalarıyla sona erecek. Bu maçlar 19.00’da başlayacak.

Nesine 2. Lig play-off final maçı, Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor arasında RHG Enertürk Enerji Stadı’nda saat 20.00’de gerçekleşecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde ise Mersinspor-Anadolu Efes ile Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka’nın ikinci maçları oynanacak. Mersin’deki maç saat 18.00’de, İstanbul’daki maç ise 20.30’da başlayacak.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi organizasyonu da Ankara’da sonlanacak. Finalde Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü ile Polonya’nın Wisla Krakow takımları karşı karşıya gelecek. Bu maç saat 18.00’de düzenlenecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi hazırlıkları çerçevesinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Slovenya’ya karşı özel bir maç yapacak. Karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 2025 sezonunun dokuzuncu ayağı İspanya Grand Prix’si ise Barselona’da gerçekleştirilecek. Bu heyecan dolu yarış saat 16.00’da başlayacak.

Tenis dünyasında sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık’a (Roland Garros) devam edilecek. Turnuvanın güncel durumu Paris’te belirginleşecek.

Son olarak, 2025 Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası da Leipzig, Almanya’da sona erecek. Bu etkinlik önemli bir spor organizasyonu olarak dikkat çekiyor.