CHP Başkanı Özgür Özel, Rümeysa’nın serbest kalmasına sevindi

RÜMEYSA ÖZTÜRK’ÜN SERBEST KALMASI SEVİNDİRİCİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “ABD’de Filistin davasına destek veren bir yazı yazdığı için 45 gündür gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün serbest kalması hepimizi sevindirdi” ifadelerini kullandı. Sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, bu gelişmenin “Türkiye’de ve dünyada adalet için yükselen vicdanlı seslerin kazanımı” olduğunu dile getirdi.

ERDOĞAN’IN SUSKUNLUĞU ELEŞTİRİLDİ

Özel, Rümeysa Öztürk’ün serbest kalmasının yanında, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda sessiz kalmasını eleştirdi. “Ortağı Trump isteyince Rahip Brunson’u bir gecede gönderen Erdoğan, kendi vatandaşının özgürlüğünü talep edemedi” diyen Özel, Erdoğan’ın sessizliğinin hem Rümeysa Öztürk’ü hem de KKTC’nin varlığını sorgulattığını belirtti. Özel, “Biz, kendi evlatlarımızı da KKTC’nin varlığını da Filistin davasını da savunmaya devam edeceğiz” diye ekledi.