Chp Başkanı Özgür Özel Saldırıya Uğradı

ÖZGÜR ÖZEL’İN SALDIRIYA UĞRAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından bir fiziksel saldırıya uğradı.

SALDIRI SONRASI TEHDİT MESAJLARI

Try GlobalAnalyst Today!

Scan the globe for the best stocks to invest in with GlobalAnalyst. Your capital is at risk. #ad

Interactive Brokers

|

Sponsorlu

CHP liderine yapılan saldırı sonrası açılan bir sosyal medya hesabından Özgür Özel ve kızı İpek Özel’e yönelik tehdit mesajları paylaşıldı. Bu mesajlarda, İpek Özel’in ev adresinin de yer aldığı ve “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadeleri kullanıldığı belirtildi. Başka bir paylaşımda saldırgan olduğu belirtilen Selçuk Tengioğlu, “Kardeşimin eline sağlık”, “Bir dahakine bu şekilde olmayacak” gibi tehditkar sözler içeren mesajlar yayımladı.

SALDIRGAN HAKKINDA BİLGİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’e veda töreninin ardından AKM’nin çıkışında saldırıya uğradı. Saldırının gerçekleştirildiği kişi, daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olarak belirlendi. Tengioğlu, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü ve burada işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Emniyette ifade alma işlemleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Özgür Özel’e saldıran şahısla ilgili yaptığı açıklamada, “66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı tespit edilmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından sabıkası bulunmaktadır. Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.