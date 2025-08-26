CHP Başkanı Özgür Özel, Şuhut’u ziyaret etti

ŞUHUT’TA CHP ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde partinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Özel, burada yaptığı konuşmada ziyarette kendisine partinin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve belediye başkanlarının eşlik ettiğini ifade etti. Şuhut’a dördüncü kez geldiğini belirten Özel, bu sefer partinin genel başkanı olarak burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Ayrıca Afyonkarahisar Belediyesini, Burcu Köksal kardeşime emanet ettiniz. Bunun da gururunu yaşıyorum,” dedi.

DEMOKRATLARLA YÜRÜYECEĞİZ

Özel, Muharrem İnce’nin CHP’ye katıldığını hatırlatarak, “O da bizimle birlikte. Bugün de bu yolu beraber yürüyeceğiz. Biz Afyonkarahisar’ın, Türkiye’nin bütün demokratlarıyla beraber, bu ülke kurtulsun, düze çıksın isteyen tüm demokratlarla hep birlikte yol yürümeye geldik,” diye devam etti. Atatürk’ün 26 Ağustos’ta Büyük Taarruz’da bu yolu yürüdüğünü, sonunda ülkeyi kurtardığını aktaran Özel, “Biz de ondan ilhamla Cumhuriyeti seven, bu ülkeyi seven, bayrağına bağlı herkesle beraber büyük bir yürüyüş başlattık. Hep beraber yürümeye kararlıyız” sözlerini kullandı.

ŞUHUT’UN ÖZEL DURUMU

Şuhut’ta özel bir durum olduğuna dikkat çeken Özel, her ilçede bir “baba evi” olduğunu belirtti. “Ben onlardan birini, CHP ilçe Başkanlığını ziyaret ettim. Burası baba evi,” dedi. Şuhut’ta iki “baba evi” bulunduğunu ifade eden Özel, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Ağustos günü karargahını taşıdığı, Büyük Taarruz’un planlarını yaptığı, kendi anneciğine bile ‘Bir çay partisi var, ona gidiyorum,’ diyerek istihbaratı şaşırttığı Atamızın evine hep beraber gidiyoruz,” şeklinde konuştu.

ZİYARET VE YÜRÜYÜŞ

İlçe başkanlığından ayrılan Özel, Atatürk Evini ziyaret ettikten sonra, ilçeye bağlı Çakırözü köyünden Kocatepe’ye kadar yürüdü. Özel ve beraberindeki grup, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı’nı ziyaret etti. Bu etkinliğe Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP’ye yeniden katılan Muharrem İnce, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan ve diğer partililer de eşlik etti.