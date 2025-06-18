CHP Başkanından Suçlama Açıklaması

ÖRGÜT SUÇLAMALARINA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği mitingde önemli açıklamalar yaptı. Özel, “En gencimizi aldılar. Gözbebeğimizi aldılar. Haksız ithamlarla içeride tutuyorlar. Ama suçlama ne?” diyerek, Aziz İhsan Aktaş üzerinden yapılan suçlamalara dikkat çekti. “Bakın Aziz İhsan Aktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Yargıtay’da, Türk Hava Yolları’nda, dünya kadar üniversite hastanesinde, şehir hastanesinde, bir sürü bakanlıkta, AK Parti’deki dünya kadar belediyede iş yapan biri. Bunların hiçbirisine bakmıyorlar. Almışlar bunu, getirmişler, ‘Haydi bakalım, suç örgütünün başısın.’ Suç örgütünün başı diye operasyon başlattılar” ifadeleriyle durumu eleştirdi. Özel, suçlamaların tutarsız olduğunu belirterek, suç örgütünün elemanlarının serbest bırakıldığını savundu.

SUÇLAMA GEREKÇESİ TARTIŞMALI

Özel, Utku’nun suçlamalarının sebeplerini de aktardı. “Güya bu Aziz İhsan Aktaş, seçimden önce Cumhuriyet Halk Partisi’nin Avcılar İlçe Başkanlığı’na bir tane seçim arabası yollamış. 1,5 ay o araba kullanılmış. Sözde söylediği ‘Ben verdim’ diyor, dışarıda.” şeklinde konuştu. Utku’nun bu durumla bir ilgisi olmadığını vurgulayan Özel, “Utku’nun suçu neymiş? Avcılar’da rekor kırmakmış, Avcılar’a hizmet etmekmiş.” dedi. Ayrıca Utku’nun “mal varlığını aklama” suçlamasıyla içeride tutulduğunu belirtti ve şunları ekledi: “Çünkü Utku’nun ne evi var, ne arabası. Olmayan malı aklama suçundan içeride tutuklu tutuyorlar.”

ARAÇ KAYIPLARI GÜNDEME GELDİ

Özel, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin araçlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu. “2019’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni aldık. Bir bakalım, kaç tane araç var? Araçları saydılar, 879 araç kayıp. Nerede bu arabalar?” diyerek durumu sorguladı. “59’u AK Parti İl Başkanlığından çıktı. 42’si AK Parti seçim çalışmaları için ilçelere verilmiş.” diye ekledi. Özel, mevcut durumda adliyeye destek vermek için araç verdiklerini belirterek, “Senin o dönem muadilin hakimler Renault Fluence’e binerken, İBB’den en lüks aracı altına çektireceksin.” şeklinde tepki gösterdi.