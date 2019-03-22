CHP başörtüsü dağıttı

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin Pendik Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Mehmet Salih Usta, sokak sokak gezerek başörtüsü dağıttı.

CHP tarafından Pendik Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Mehmet Salih Usta, seçim kampanyasının başladığı günden bu yana sokak sokak dolaşarak başörtüsü dağıtıyor. Usta, ‘inanç özgürlüğünü sonuna kadar savunduklarını’ belirtiyor.

Oda TV’de yer alan habere göre Mehmet Salih Usta, Pendik Gazipaşa caddesinde bulunan CHP ve İYİ Parti seçim standlarını gezdi. Usta, standların önünde kadınlara başörtüsü hediye etti.

Usta şunları kaydetti:

“Pendik’te 500 bini aşan seçmen var. Burada 81 ilden insan yaşıyor. Pendik mini bir Türkiye’dir. Biz insanlarla örtüşmeye ve yüzleşmeye çalışıyoruz. Başörtüsü bizim bir gerçeğimizdir. İnanarak örtünen kardeşlerimize başörtüsü hediye ediyoruz. Millet İttifakı inançların teminatıdır. Olumlu tepkiler alıyoruz, başörtüsüne karşı olmadık, tam tersine onların inanç özgürlüğünü sonuna kadar savunduk. Bacılarımızla örtüşmek için başörtüsü dağıtıyoruz. Oy avcılığı adına bunu yapmadık. Pendik’in gerçeğidir bu.”

ODATV