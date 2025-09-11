Haberler

Chp Binasi Önünde Güvenlik Önlemleri Devam Ediyor

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

CHP’nin eski İl Başkanlığı binası çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor. CHP Genel Başkanlığına dönüşen bu binanın etrafında Çevik Kuvvet ekipleri nöbet tutuyor. Gazeteciler, sadece belirli bir noktadan içeri alınıyor.

ZİYARET BEKLENTİSİ

Sabah saat 11.15’te, CHP İstanbul İl Başkanlığına mahkeme kararıyla atanan heyet üyelerinden bir kişinin binaya girdiği görüldü. Ayrıca saat 15.00 itibariyle, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etmesi bekleniyor.

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

