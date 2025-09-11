Chp Binasi Önünde Güvenlik Önlemleri Devam Ediyor

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

CHP’nin eski İl Başkanlığı binası çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor. CHP Genel Başkanlığına dönüşen bu binanın etrafında Çevik Kuvvet ekipleri nöbet tutuyor. Gazeteciler, sadece belirli bir noktadan içeri alınıyor.

ZİYARET BEKLENTİSİ

Sabah saat 11.15’te, CHP İstanbul İl Başkanlığına mahkeme kararıyla atanan heyet üyelerinden bir kişinin binaya girdiği görüldü. Ayrıca saat 15.00 itibariyle, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etmesi bekleniyor.