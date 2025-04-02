CHP Boykot Çağrısı İzmir’de Cevap Bulamadı

CHP BOYKOT ÇAĞRISI ETKİ YARATMADI

CHP’nin yaptığı boykot çağrısı İzmir’de beklenen etkiyi yaratmadı. Çarşılarda, pazarlarda ve marketlerde yoğunluk gün boyunca devam etti. Bazı vatandaşlar, ihtiyaçları olmadığı halde alışveriş yapma gereği duyduklarını ifade etti. Bu arada, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, kızıyla birlikte alışveriş yaptı. Milletvekili Kırkpınar, boykot çağrısının halk tarafından dikkate alınmadığını, bazı kişilerin aileleri ile birlikte herhangi bir ihtiyaç olmadan alışveriş yaptıklarını gözlemlediğini belirtti.

MUHALEFET YETENEĞİ SORGULANIYOR

Kırkpınar, “CHP Genel Başkanı Özel’in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği yoktur. Bu çağrısı ile bu durum net bir şekilde gözler önüne serilmiştir. Özel’in bu açıklaması, CHP’yi muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bırakmıştır. Sayın Özel, siyasi fanatizm, tehdit ve milli firmaları hedef almakla, sosyal bölücülük yaparak yolsuzluğun üstünü örtmeye çalışmaktadır. Özgür Özel’in Türkiye’nin kazanımlarına zarar vermek için sürdürdüğü çabalar sadece CHP’ye zarar vermiştir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot etmiştir” dedi.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANLARI ESNAFLARI ZİYARET ETTİ

Ayrıca, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Said Başdaş ve Kemalpaşa İlçe Başkanı Dr. Metin Yaşar, ilçelerinde bulunan esnafları ziyaret ederek alışveriş yaptılar. Bu ziyaretler, yerel esnafla dayanışmayı artırmak amacıyla gerçekleştirildi.