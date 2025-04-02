CHP Boykot Çağrısı Sorumsuzca ve Kasıtlı

YAVUZ SELİM TURAN’DAN BOYKOT ÇAĞRILARINA TEPKİ

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, CHP’nin milli markalara yönelik boykot çağrılarının Türkiye’nin ortak geleceğine zarar vermeyeceğini belirtiyor. Başkan Turan, “Milletimiz bu tür oyunlara gelmez” ifadesiyle bu durumu net bir şekilde dile getiriyor. Açıklamalarında “Alın terini” hedef aldıklarını vurgulayan Turan, tüketim boykotu çağrısını “kesin bir dille reddediyor” ve buna karşı olduklarını ifade ediyor.

SORUMLUSUZ YAKLAŞIMLAR KABUL EDİLEMEZ

Başkan Turan, CHP’nin milli markaları hedef alırken Siyonist destekli ürünlere dikkat etmediğini söylüyor. Bu bağlamda, “Bu çağrı, sorumsuz ve kasıtlı bir yaklaşımdır” diyerek, CHP’nin bozgunculuk ve anarşizm yolunu benimsediğini ifade ediyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki üreticilere ve çalışanlara yönelik boykot çağrılarının, Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlayan milli ve yerli şirketlere bir saldırı olduğunu belirtiyor. “Hiçbir boykot çağrısını kabul etmiyoruz!” diyen Turan, geçmişte Anadolu Sermayesini hedef alan vesayetçi zihniyetin, şimdi de yerli sermayeyi hedef almasının yeni bir kara leke olduğunu vurguluyor.

VATANDAŞLARA DIMDIK DURMA ÇAĞRISI

Yerli ve milli sermaye konusunda yapılan olumsuz algı çalışmalarının “küresel Siyonist sermayeye alan açmak” olduğunu söyleyen Turan, bu tür hareketlerin mazlumlara yapılan zulümlere sessiz kalınmasını da beraberinde getirdiğini aktarıyor. “Boykot değil milli zarardır” diyen Turan, Türk milletinin feraset sahibi olduğunu belirtiyor. “Milletimiz bu tür oyunlara gelmez” ifadesiyle, sorumsuz çağrılarla insanların emeklerine zarar vermeye çalışanların başarılı olamayacağını dile getiriyor. Özellikle vatandaşları, bu azınlığın ekonomiye ve istihdama olan zararlarına karşı dik durmaya davet ediyor.

CHP’NİN GİRİŞİMLERİNE KARŞI TEPKİ

CHP’nin toplumsal huzuru bozmayı hedefleyen girişimlerinin sonuçsuz kalacağını belirten Turan, bu durumun sahiplerini zor duruma sokacağını ifade ediyor. “Ne hukuk ne de millet iradesi bu kirli hesaba geçit vermeyecektir” diyerek, milletin bu boykota itibar etmeyeceğini ve kutuplaştırma çabalarına karşı birlik ve beraberlik içinde önemli bir cevap verileceğini sözlerine ekliyor.