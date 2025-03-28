CHP Boykot Sitesine Erişim Engeli Geldi

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASINDAN SONRA BOYKOT ÇAĞRISI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne gönderilmesinin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısı yapmıştı.

BOYKOT LİSTESİ OLUŞTURULDU VE ENGELLENDİ

Özel’in bu açıklamasının ardından, boykot çağrısı yapılan markaların listelerini içeren bir web sitesi oluşturulmuş ve bu siteye destek verenlerin yönlendirilmesi sağlanmıştı. Ancak, CHP tarafından hazırlanan boykot listesi web sitesi, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime kapatıldı. Siteye erişmek isteyen kullanıcılar “Bu siteye ulaşılamıyor” mesajıyla karşılaşırken, BTK’nın resmi sayfasında da bu karara ilişkin bilgiler yer aldı.