CHP bugün açıklayacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomide yeniden yapılanma programını açıklayacak.

CHP, ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ toplantısını bugün saat 14.00’te İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıda ekonomide yeniden yapılanma programını, yeni bir vizyonu açıklayacak.

Toplantının yaklaşık üç saat sürmesi planlanıyor. Toplantının yapılacağı salonda tamamen teknolojik bir sahne oluşturulacak. Toplantı salonu kat kat LED ekranlı sahne olarak ayarlandı. 2 bin kişilik salonda sahnenin arkası tamamen LED ekran olacak. Hareketli videolar yansıtılacak. Salonun dışındaki koridorlarda da programı yansıtacak ekranlar yer alacak. Toplantı için özel sahne müziği de hazırlandı.

Kimler konuşacak?

Toplantıda konuşacak diğer isimler beş veya 10 dakika arasında sunumlarını gerçekleştirecek. Toplantıda CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo sahneye gelerek birer konuşma gerçekleştirecek.

Kılıçdaroğlu’nun baş danışmanı Jeremy Rifkin, Prof. Daron Acemoğlu, Prof. Hakan Kara, Prof. Refet S. Gürkaynak, Prof. Ufuk Akçiğit ise toplantıya video konferansla katılacak ve birer konuşma yapacak. Konuşmacılar oldukça kısa konuşacak. Toplantıda konuşmacılar Kılıçdaroğlu’nun hazırladığı ve çizdiği vizyonu anlatacak. Salonda gençler ve özellikle üniversitelerin yüksek teknoloji ve uluslarası ilişkiler bölümü öğrencileri, üniversite topluluklarında aktif olanlar da yer alacak.

Altılı Masa’ya davet yok

Altılı Masa’daki liderlere davet gitmedi. CHP’nin kendi parti organizasyonu olduğu için altı partinin liderlerine davet olmadığı ifade edildi. Toplantıya parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları katılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da salonda olacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da toplantıya katılacak. Eski genel başkanlara da davet gitti. Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen’in de salonda olması bekleniyor.

CHP’den ‘gençlik ve anayasa’ çalıştayı

Altılı Masa’nın “anayasa” çalışmasının ardından CHP Gençlik Kolları da, anayasanın “gençleşmesi” için kolları sıvadı. CHP Gençlik Kolları 81 ilden genç hukukçuların katılacağı Gençlik ve Anayasa Çalıştayı düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, çalıştaya katılacak. Çalıştayda gençler önerilerini dile getirecek.