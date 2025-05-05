Chp Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Aşure Günü’nü Dini Bayram önerdi

CHP’DEN AŞURE GÜNÜ KANUN TEKLİFİ

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Aşure Günü’nün dini bayram olarak kabul edilmesi için TBMM Başkanlığı’na bir kanun teklifi sundu. Bu teklifte, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması öneriliyor. Sarıbal, teklifin gerekçesinde, “Hicri takvime göre 10 Muharrem 61 (miladi 10 Ekim 680) tarihinde Kerbela’da Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilmesi, Alevi inancında merkezi bir yere sahiptir” vurgusunu yapıyor.

AŞURE GÜNÜ’NÜN ANLAMINA VURGU

Alevilerin, Muharrem’in 1’inden 12’sine kadar oruç tutarak matem yaşadıklarını ifade eden Sarıbal, 13’üncü günün aşure pişirilip, dağıtıldığı, kurban kesilen ve aile büyüklerinin ziyaret edildiği özel bir gün olduğunu belirtiyor. Sarıbal, “Aşure Günü’nün dini bayram ilan edilmesi, toplumsal barışı güçlendirecektir” diyor.

Gerekçesinde, “Alevi inancının önemli bir günü olan Muharrem Ayı’nın 13’üncü gününde Alevilerin de inanç özgürlüklerini yaşaması, Anayasa’nın inanç özgürlüğü ve eşitlik ilkesinin bir gereğidir. Ancak bugüne kadar Alevi vatandaşlarımızın bu inançsal ritüellerini kamusal alanda özgürce ve rahatlıkla yerine getirmelerine imkan sağlayacak düzenlemeler yapılmamıştır” ifadeleri yer alıyor. Sarıbal, Aşure Günü’nün dini bayram ilan edilmesiyle toplumsal barışın güçleneceğini, inançlar arası saygının artacağını ve devletin bütün yurttaşlarına eşit mesafede durduğuna dair güvenin pekişeceğini vurguluyor.