CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TMO’nun fiyat açıklamasını istedi

ÇİFTÇİLERİN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yaptığı açıklamada resmi enflasyonun yüzde 48,7 seviyesine ulaştığını ve girdi fiyatlarının da yüzde 37,9 oranında arttığını belirtti. Sarıbal, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) çiftçilerin maliyetlerini ve kuraklık durumunu dikkate alarak bir fiyat açıklaması yapması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ödemelerin zamanında gerçekleştirilmesi ve randevu sisteminin aksamaması gerektiğini vurguladı.

KURAKLIK REKOLTEYİ DÜŞÜRÜYOR

Sarıbal, 1 Ekim ile 31 Mart arasındaki 6 aylık dönemde son 65 yılın en düşük yağış seviyelerinin meydana geldiğini hatırlatarak, bu durumun buğday rekoltesinde ciddi düşüşlere yol açtığını belirtti. Marmara’da yüzde 4, Ege’de yüzde 6, Akdeniz’de yüzde 7, İç Anadolu’da yüzde 8, Güneydoğu Anadolu’da yüzde 15 ve Doğu Anadolu’da yüzde 5 oranında rekolte düşüşü tahmin edildiğini aktardı. Buğday rekoltesinin 6,75 milyon ton azalmasıyla 18,650 milyon ton seviyesine ulaşabileceğini belirten Sarıbal, bu değerinin 2024 yılı tahminine göre yüzde 10,3 daha düşük olduğunu ifade etti.

ÜRETİM MALIYETLERİ ARTIYOR

2025 yılı için kuru şartlarda üretilen buğdayın ortalama maliyetinin kilogramda 15,8 TL, sulu şartlarda ise 14,3 TL olarak belirlediğini açıklayan Sarıbal, resmi enflasyonun Nisan ayı itibarıyla yüzde 28,9 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 48,7 seviyesinde yükseldiğini bildirdi. Tarımsal girdi fiyatlarının ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 arttığına dikkat çekti. Bu nedenle TMO’nun, çiftçilerin zarar etmemesi için alım fiyatlarını en kısa sürede açıklaması gerektiğini belirtti.

BUĞDAY HASADI VE GELECEK PROBLEMLER

Sarıbal, “Buğday hasadı Adana’da lokal düzeyde başladı. Çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi dilerim. Ancak iktidarın emek karşıtı politikaları buna ne kadar imkan verir onu kestirmek zor.” dedi. Türkiye’nin buğday üretiminin büyük kısmının kuru tarım alanlarında yapıldığını, verimin ise dünya ortalamasının altında kaldığını kaydetti. Ayrıca son 30 yıl içinde buğday ekim alanlarının yüzde 30 oranında azaldığına, buna karşın nüfusun yüzde 50 oranında arttığına dikkat çekti.

İTHALAT REKORLARI VE SORUNLAR

Sarıbal, AK Parti’nin 24 yıllık iktidarında buğday ithalatında rekor kırıldığını ve bu kapsamda toplamda 107 milyon ton ithalat gerçekleştirilerek 29,5 milyar dolar ödendiğini ifade etti. Geçen yıl çiftçiler tarafından kuru şartlar altında buğdayın maliyetinin kilogramda 10,8 TL olarak belirlendiğini ve 15 TL alım fiyatı talep edildiğini aktardı. Ancak TMO’nun 6 Haziran’da açıkladığı 2024 ürünü hububat alım fiyatının ekmeklik buğday için ton başına 9,250 TL olarak belirlendiğini belirtti. Fark ödemesi desteğinin ton başına 1,750 TL’ye yükseltilmesi ile çiftçilerin eline geçen miktarın toplamda ton başına 11 bin TL’ye ulaştığını ifade etti.