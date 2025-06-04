Chp Bursa Milletvekili Sarıbal, Orman Kaybını Vurguladı

ORHAN SARIBAL’DAN ORMAN POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin orman varlığı ile ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. “23 yıllık iktidar döneminde yapılan ağaçlandırma çalışmaları yılda sadece ortalama 35 bin hektarı bulmuştur. Bu da tüm dönemde 805 bin hektardır. Ancak aynı dönemde sadece 2B uygulamaları ile 650 bin hektar alan orman dışına çıkarılmıştır” diyerek, iktidarın orman politikalarındaki tutarsızlığa dikkat çekti. Sarıbal, mevcut durumda kayıpların toplamda 795 bin hektara ulaştığını ifade etti. “Yani orman olarak görülse de fiilen tahsis edilmiş, yapılaşmaya açılmış alanlardır” şeklinde konuşan Sarıbal, kağıt üzerindeki büyümenin aslında gerçekte bir iç boşaltma olduğunu savundu.

İLLÜZYON OLARAK GÖRÜYORLAR

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendiren Sarıbal, orman alanı artışını “bir illüzyon” olarak nitelendirdi. “Ormanlık alanda artış değil 795 bin hektarlık kayıp bulunmaktadır” diyen Sarıbal, açılan alanların rant için kullanıldığını vurguladı. Ayrıca, hükümetin orman politikalarını doğa yerine ranta dayalı bir yönetim biçimi olarak tanımladı. “Bu tablo bize gösteriyor ki Türkiye ormanlarını kağıt üzerinde büyütüyor, sahada ise içini boşaltıyor” ifadesinde bulundu.

ORMAN YANGINLARI VE ETKİLERİ

Orman yangınları konusuna da değinen Sarıbal, 2018 yılında başlayan başkanlık rejimi sonrasında yanan orman alanlarının ortalama 8 bin hektardan 34 bin hektara çıktığını belirtti. “Bu sadece bir doğa olayı değil, kötü yönetilen çevre politikalarının sonucudur” dedi. 2018’de yürürlüğe giren Ek 16. Madde ile orman alanlarının yapılaşma için Cumhurbaşkanı kararıyla sınır dışı edildiğini hatırlatan Sarıbal, altı yıl içinde yaklaşık 38 milyon metrekare ormanın kaybedildiğine dikkat çekti.

TMO tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarını da eleştiren Sarıbal, çiftçilerin maliyetlerini karşılamayan fiyatların güncellenmesi gerektiğini söyledi. “Bu yıl da bu maliyet artışlarıyla en az 20 lira bir fiyat bekliyordu. Ancak TMO fiyatı ekmeklik ve makarnalık buğday için 13,5 lira olarak belirledi” dedi. Sarıbal, alım fiyatlarının artırılmasının yanı sıra, üretici maliyetlerinin ve girdi fiyatlarındaki artışların dikkate alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, çiftçilerin zarar etmemesi için fiyatların revize edildiğinde, bedellerinin de hızlı bir şekilde ödenmesi gerektiğini vurguladı.