(CHP) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Saldırı Reddedildi. Saldırı, Siyasi Partilerin Meşruiyetine Yapıldı. Bu, Planlı Bir Eylemdir. Olayın Ardındaki Gerçekler Ciddidir. Siyasi İklim, Saldırganları Beslemektedir. Yeni Saldırılar Kaçınılmaz Olacaktır

ÖNERİ REDDEDİLDİ

CHP, TBMM Genel Kurulu’nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırının her yönüyle incelenmesi için verdiği öneriyi kaybetti. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Bu saldırı muhalefetin meşruiyetine, kurumsal denge gücüne, halk nezdindeki temsil gücüne yapılmıştır” ifadelerini kullandı. Bakan, Türkiye’de medya, yargı ve bürokrasi gibi denetleyici güçlerin zayıfladığı bir dönemde CHP’nin ve liderliğinin son kurumsal denge odağı haline geldiğini vurguladı. Saldırının özellikle Cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu’nun cezaevine konulduğu bir ortamda gerçekleşmesinin önemli olduğunu belirtti. Bakan, “Saldırının arkasındaki gizli el, sadece bir failin değil, onu cesaretlendiren ve yönlendiren sistemin kendisidir” dedi.

PLANLI VE ORGANİZE EDİLMİŞ EYLEM

Murat Bakan, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, saldırının rastlantı olmadığını ve basit bir güvenlik zafiyeti olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Olayın doğrudan siyasal anlamı olan organize bir eylem olduğunu belirterek, “Bu deneme doğrudan CHP lideri üzerinden İstanbul’un kalbinde gerçekleştirilmiştir” şeklinde konuştu. Bakan, büyük güvenlik önlemleri gereken bir ortamda MİT, Emniyet ve Jandarma’nın koordineli bir çalışma göstermesi gerektiğini, ancak 2 evladını katletmiş bir alçakla hiçbir engelle karşılaşmadan güvenlik protokollerini aşarak alana girdiğini ifade etti. Saldırının detaylarının, olayın rastlantı olmadığını gösterdiğini belirtti.

SAĞLIK YANLARI ÜZERİNDE KESİNLİKLE DURULMALI

Bakan, saldırganın giydiği deri ceketin istihbarat eğitimi almış kişiler ya da organize suç unsurları tarafından kullanıldığını, ayrıca saldırganın Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafını yakasına takarak kendini kamufle etmeye çalıştığını da belirtti. Saldırganın 2020 yılında “Derin devlete ihtiyacımız var” gibi ifadeler kullandığına dikkat çekerek, bunun ideolojik bir yönelimi aşan bir duruş olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu saldırının muhalefetin meşruiyetine, kurumsal denge gücüne, halk nezdindeki temsil gücüne yönelik bir eylem olduğunu vurguladı. Türkiye’deki medya ve diğer denetleyici güçlerin zayıflamasıyla, CHP ve liderliğinin hedef haline geldiği sonucuna ulaştı.

İKİLİK TEHLİKESİ HASSASİYETLE ELE ALINMALI

Siyaseti düşmanlaştıran ve tehditleri olağanlaştıran bir siyasal iklimin saldırganlara cesaret verdiğini belirten Murat Bakan, bu saldırının altında yatan gerçeklerle yüzleşilmediği sürece yeni saldırıların kaçınılmaz olacağını ifade etti. “Bu saldırının arkasındaki gizli el sadece bir failin değil, onu cesaretlendiren, yönlendiren sistemin ve iklimin kendisidir” şeklinde sözlerini tamamladı. Siyaset bilimi literatüründeki veto oyuncuları kuramını da hatırlatan Bakan, bu durumun rejimi sınırlayan ve denetleyen aktörleri tanımladığını vurguladı.