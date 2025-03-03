CHP, Cumhurbaşkanı Adayını Ön Seçimle Belirleyecek

CHP’NİN ÖN SEÇİMİ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla 23 Mart’ta yapacağı örgüt denetimli ön seçimde, 1 milyon 650 bin üye oy kullanma hakkına sahip olacak. Tek adayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Ocak Salı günü yaptığı TBMM Grup Toplantısında, genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını öngörülen yöntemle belirleyeceklerini açıkladı. Ardından, örgüt denetiminde gerçekleşecek bu seçimde oy kullanacak üye sayısı kesinleşti.

ÜYELİK BAŞVURULARINDA SON TARİH GEÇTİ

CHP’nin yetkili kurulları tarafından hazırlanan “Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Ön Seçim Yönergesi”nde yer alan takvim gereği oy kullanma hakkı için üyelik başvuruları, 28 Şubat günü saat 17.00’de sona erdi. Parti kaynakları, ön seçim kararının alındığı günden itibaren CHP’ye ek olarak 150 bin yeni üye katıldığını ve bu sayede 1 milyon 650 bin üyenin oy kullanma hakkı elde ettiğini aktardı. Seçim günü, bu sayıda üye, CHP’nin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere sandık başına gidecek.

SEÇİM TAKVİMİ HIZLA İLERLİYOR

Seçim takvimine göre, oy kullanabilecek üyelere ait seçmen listelerinin basım işlemleri, CHP Genel Sekreterliği tarafından başlatıldı. 13 Mart Perşembe günü, ilçe başkanlıklarına gönderilecek olan seçmen listelerinin ardından, burada sandık sayısındaki değişiklikler merkez kurula bildirilecek ve sandık kurullarında görev alacak başkan ve üyelerin belirlenmesine geçilecek. 14 Mart Cuma günü, oy pusulalarının ilçe başkanlıklarına gönderilmesine başlanacak ve 16 Mart Pazar günü, seçmen listeleri askıya çıkacak. Listelere itiraz süreci de bu tarihte başlayacak. 18 Mart Salı günü askı süresi sona erecek ve 20 Mart Perşembe günü için sandık kurulu üyeliği için soyisim çekme işlemi yapılacak.

SEÇİM GÜNÜ YAKLAŞIYOR

Takvim çerçevesinde, 21 Mart Cuma günü, merkez kurulunca seçmen listelerine yapılan itirazlarla ilgili kararlar verilecek. Nihayetinde, 23 Mart Pazar günü, ön seçimde oy kullanma hakkına sahip CHP üyeleri sandık başına giderek partisinin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Örgüt denetiminde bu seçimde, 116 milletvekilinin imzasını alarak sadece Ekrem İmamoğlu aday olarak öne çıkıyor.