CHP, Cumhurbaşkanı Adayını Ön Seçimle Belirliyor

ÖNSEÇİM SÜRECİ YENİ BİR AŞAMADA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Ocak’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayını örgüt denetiminde önseçim ile belirleme sürecinin yeni bir aşamaya geçtiğini duyurdu. Salı günü gerçekleşen grup toplantısında Genel Başkan Özel, “Örgüt denetiminde önseçim kararı partinin yetkili kurullarınca alındı, seçim yönergesi kabul edildi ve seçim takvimi başladı” şeklinde bir açıklamada bulundu. Özel’in enkendi sürdürdüğü üyelik kampanyası hakkında bilgi veren Çiftci, “28 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar partimize üye olan tüm yurttaşlarımız, 23 Mart’ta yapılacak Cumhurbaşkanı adayı belirleme önseçiminde oy kullanabilecekler” dedi. Ayrıca, Genel Başkan Özel’in çağrısı sonrası üye sayısında günlük 40 kat artış yaşandığını dile getirdi.

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK İÇİN ÜYELİK ÇAĞRISI

Çiftci, “Ülkemizde demokrasinin ve özgürlüklerin hakim olacağı yeni bir gelecek için önseçimde oy kullanmak, bu dönemin sadece tanığı değil öznesi olmak isteyen tüm yurttaşlarımızı partimize üye olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullanarak katılımın önemine dikkat çekti. Öncü sürecin içeriği hakkında çeşitli sorular ve yorumlar üzerine bilgilendirmelerin yapıldığını belirten Çiftci, Cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisinin tüzüğün 54’üncü maddesinde açıkça ifade edildiğini vurguladı. Örgüt denetiminde yapılacak önseçime, 28 Şubat 2025 günü mesai saati bitimine kadar üye olan tüm partililerin katılabileceği dile getirildi.

OLACAK ŞARTLAR VE SÜREÇ DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunundaki adaylık şartlarını sağlayanların; 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış ve Milletvekili Seçimi Kanunundaki seçilme yeterliliklerini taşıyanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu’nda en az yirmi (20) üyesinin imzasıyla başvuruda bulunabileceği açıklandı. Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan seçmen listeleri, oy verme gününden yedi gün önce üç gün süreyle askıya çıkarılacak. Üyelerin adres değişikliği veya ikinci ikametgahında oy kullanmak için zamanında bildirimde bulunmaları gerekiyor. Genel Merkezce hazırlanan oy pusulaları ve diğer araçlar, ilçe başkanlıklarına gönderilecek. Sandık kurullarının yapısı, ilçe başkanlıkları tarafından oluşturulacak ve seçmenlerin gizlice oy kullanmaları sağlanacak.

SEÇİM TAKVİMİ VE ÖNEMLİ TARİHLER

Seçim takvimi, yönergenin kabul edilmesiyle birlikte başlamış olup toplamda 41 gün sürecektir. Öne çıkan tarihler şunlardır:

– 14 Şubat Cuma: Cumhurbaşkanı Adaylığı Örgüt Denetiminde Önseçim Yönergesinin İlanı

– 17 Şubat Pazartesi: Aday adaylığı başvurularının başlaması

– 21 Şubat Cuma: Aday adaylığı başvurularının tamamlanmasının son günü

– 23 Mart Pazar: Oy verme günü olarak belirlenmiştir.

Oy verme gününden sonraki 4 gün içinde ilçe, il ve merkez kurula itiraz işlemleri yapılacak ve 27 Mart Perşembe günü itibarıyla tüm itirazlar kesin karara bağlanacaktır.