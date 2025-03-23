CHP Dayanışma Sandığıyla Üye Olmayanlara Oy Fırsatı

DAYANIŞMA SANDIĞI UYGULAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), vatandaşların herhangi bir partiye üye olmadan oy kullanabilmesi için “Dayanışma Sandığı” uygulamasını hayata geçiriyor. CHP, 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştireceği cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde, isteyen vatandaşların bu sandıklar aracılığıyla oy verebileceğini duyurdu.

SEÇİM GÜNÜ VE SAATLERİ

Oy verme işlemi, 23 Mart 2025 Pazar günü, saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak. Seçim günü sandık başında bekleyen seçmenlerin kimlik bilgileri alınarak, sırayla oy kullanmalarına müsaade edilecek. Ancak, belirlenen saatten sonra gelen seçmenler oy kullanamayacak. Üye olmayan vatandaşlar, “CHP üyesi değilim” seçeneği ile birlikte oy kullanacakları sandıkları öğrenme imkanına sahip.

ÜYE OLMAYAN SEÇMENLER İÇİN UYGULAMA

Dayanışma Sandıkları uygulaması, üye olmayan seçmenlerin herhangi bir il veya ilçedeki dayanışma sandıklarında oy kullanabilmelerini sağlıyor. Seçmenler, kayıtlı oldukları bölgede oy kullanma zorunluluğu taşımıyor. 23 Mart 2025 tarihinde, bu yenilikle birlikte, daha geniş bir kitle oy verme sürecine katılma şansına sahip olacak.