CHP’de 1,65 Milyon Üye Sandıkta

CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) gündeminde cumhurbaşkanı adayı konusu öne çıkıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 23 Mart’ta yapılacağını duyurduğu ön seçimde, 116 milletvekilinin desteğini alan Ekrem İmamoğlu, tek aday olarak yarışacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olmayacağını açıklaması ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek’in yeterli imzaya ulaşamaması, İmamoğlu’nu yarışın tek ismi haline getiriyor. Bu durum, hem parti içinden hem de dışarıdan çeşitli tepkilere yol açarken, ön seçimle ilgili detaylar da belirginleşiyor.

1 MİLYON 650 BİN CHP’Lİ SANDIK BAŞINA GİDECEK

CHP’nin yetkili kurullarınca hazırlanan “Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Ön Seçim Yönergesi” uyarınca, oy kullanma hakkı için üyelik başvuruları 28 Şubat saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, ön seçim kararının ardından CHP’ye 150 bin yeni üye katılarak oy kullanma hakkı elde etti. Böylelikle, ön seçimde 1 milyon 650 bin CHP üyesi, partisinin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere sandığa gidecek.

SEÇMEN LİSTELERİ HAZIRLANIYOR

Ön seçim takvimine göre, oy kullanabilecek üyelere ilişkin seçmen listelerinin CHP Genel Sekreterliği’nce basımına başlanmış durumda. Süreç, 13 Mart Perşembe günü Genel Sekreterlikçe basımı tamamlanan seçmen listelerinin ilçe başkanlıklarına gönderilmesiyle devam edecek. Genel Sekreterlik, burada kurulacak sandık sayısındaki değişikliklerin merkez kurula bildirilmesi ve ilçe başkanlıklarınca sandık kurullarında görevlendirilecek başkan ve üye tespit çalışmalarıyla ilerleyecek.

SEÇMEN LİSTELERİ ASKIDA OLACAK

14 Mart Cuma günü basımı tamamlanan oy pusulaları, diğer oy verme araçlarıyla birlikte ilçe başkanlıklarına gönderilmeye başlanacak. Seçmen listelerinin askıya çıkartılması, listelere itirazların başlaması, merkez kurulca sandık sayıları ile oy kullanma yerlerinin ilanı ise 16 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. 18 Mart Salı günü seçmen listeleri askıdan indirilerek kesinleşecek. 20 Mart Perşembe günü, sandık kurulu üyeliği için aday adaylarının bildirilen isimleri arasından ad çekme işlemi yapılacak ve bu gün sandık kurulu oluşumları da tamamlanacak.

ÖN SEÇİM TARİHİ BELİRLENDİ

Takvime göre, 21 Mart Cuma, merkez kurulunca seçmen listelerine yapılan itirazlar karara bağlanacak. 23 Mart Pazar günü ise ön seçimde oy kullanma hakkı elde eden CHP üyeleri, sandık başına giderek partisinin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Tek aday olarak Ekrem İmamoğlu, örgüt denetiminde ön seçimde 116 milletvekilinin imzasını almış durumda.