CHP’de Adaylık Krizi: Yavaş’ın Mesajı

CHP’DE CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA HAZIRLIK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, “İstanbul’da bir dizi toplantı yaptık. O toplantıda Ekrem (İmamoğlu) başkanla, Mansur (Yavaş) başkanla konuştuk değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır” ifadesini kullandı. Özel, iki ismin de cumhurbaşkanlığı adaylığına onay verdiğini belirtti ve “Duyduğum en büyük memnuniyetlerden birisi, iki demokrasi kahramanının da ‘partim görev verirse’ diye başlayarak kurduğu onurlu cümlelere teşekkür ediyorum” diye ekledi.

MANSUR YAVAŞ’IN ADAYLIĞI GÜÇLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik tartışmalar sürerken; Özel’in açıklamalarının arından Mansur Yavaş cephesi de el yükseltti. Yavaş’a yakın olarak bilinen Mehmet Bayır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mansur Yavaş mutlaka Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı olacaktır. Bu Mansur Başkan’ın Türkiye’ye borcudur. Günü geldiğinde o borcu ödeyecektir” ifadelerini kullandı. Bu durum, Yavaş’ın adaylığını güçlendirdiği yönündeki yorumları artırıyor.