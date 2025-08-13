Chp’de Aydın Sorunu Yaşanıyor; Özel Eleştiriliyor

CHP’DE YAŞANAN KRİZ VE SİYASİ TARTIŞMALAR

CHP’de Aydın ile ilgili yaşanan krizler sürecinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak kullandığı “lan” ifadesi, siyasi tartışmaları daha da alevlendirdi. Özel, partisinden ayrılan isimleri hedef alarak, Aydın’daki belediye başkanlıklarını gündeme getirerek sert ifadeler kullandı ve Erdoğan’a hitaben “Lan sen Aydın’da tekme tokat kovuldun 31 Mart’ta” dedi. Özel, ayrıca CHP’li Efeler İlçe Başkanı’na “namussuz” ifadesiyle saldırırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili sözleri de tartışma yarattı.

AHMET FETHAN BAYKOÇ’TAN TEPKİ

Ak Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, Özel’in ifadelerini “siyasi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş çirkin sözler” diye nitelendirdi. Baykoç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: “CHP’nin ’emanetçi’ ve ‘sözde’ genel başkanının, Sn. Cumhurbaşkanımıza yönelttiği, kirli ama kendi ağzına yakışan, siyasi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş çirkin sözlerine bugün bir yenisini daha eklemiştir.” Baykoç, Özgür Özel’in ifadelerinin CHP siyasetinin son çırpınışlarını yansıttığını ve bu kişinin partisi üzerinde bir hakimiyeti kalmadığını vurguladı.

KÜÇÜK ÇIRPINIŞLAR VE SİYASİ ANLAYIŞLAR

Baykoç, “Arkadan hançerlediği eski genel başkanıyla arasındaki koltuk kavgaları ve parti içindeki taht, baht, rant kavgaları; CHP’nin bu hâle gelmesindeki anlayışlarının tezahürüdür” diyerek, bu anlayışların hem kendilerine hem de ülkeye bir fayda getiremeyeceğini açıkça belirtti.