CHP’de Genel Başkanlık İçin Üç Aday Yarışıyor. Özgür Özel, Ümit Uysal Ve Berhan Şimşek Aday Oldu

CHP’DE GENEL BAŞKANLIK YARIŞINA ÜÇÜNCÜ ADAY

CHP’nin yarın gerçekleşecek 21. Olağanüstü Kurultayı’nda mevcut Genel Başkan Özgür Özel’e iki rakip çıktı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ardından, eski milletvekili ve sinema sanatçısı Berhan Şimşek de genel başkanlık için adaylığını açıkladı.

ÖZEL’İN KURULTAY KARARI VE ADAYLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisine kayyum atanması ihtimaline karşı 6 Nisan’da olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurmuştu. Delegeleri sandığa çağıran Özel’in yanı sıra, Ümit Uysal ve Berhan Şimşek’in de genel başkanlık için yarışması bekleniyor. Önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olacağı iddiaları ise kendisi tarafından yalanlandı.

BERHAN ŞİMŞEK’İN HAYATI VE KARİYERİ

Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958’de Bayburt’ta 11 çocuklu bir ailenin 10. çocuğu olarak doğdu. İlköğrenimini Bayburt’ta, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 2011’de Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Şimşek, 2014’te Yeditepe Üniversitesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans yaptı.

SİNEMA VE SİYASETTEKİ YOLCULUĞU

1978’de sinema kariyerine başlayan Şimşek, “Hoşçakal Yarın”, “Uzlaşma”, “İpekçe” ve “Işıklar Sönmesin” gibi filmlerde rol aldı. Aynı zamanda dizi yönetmenliği de yapan Şimşek, 1999’da CHP’nin 10. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne seçildi. 9 dönem PM üyeliği ve MYK üyeliği yaptıktan sonra 22. Dönem’de İstanbul Milletvekili oldu.

MECLİS VE PARTİ İÇİ GÖREVLERİ

TBMM’de Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliği ile Türkiye-Macaristan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı yapan Şimşek, 2010-2011 arasında CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yaptı.