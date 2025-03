CHP’de Hasan Akgün Başkanvekilliği Konuşuluyor

CHP’li Üyeler ve Başkanvekilliği Tartışmaları

B Meclisi’nde CHP’li üyeler çoğunluğu elinde bulundururken, başkanvekilliği için CHP kulislerinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün ismi öne çıkıyor. Peki, Hasan Akgün kimdir?

Hasan Akgün’ün Hayatı ve Eğitim Geçmişi

Trabzon’un Araklı ilçesinde dünyaya gelen Dr. Hasan Akgün, ilkokul eğitimini Adapazarı’nın Kaynarca ilçesinde tamamladı. Ortaokul dönemini Florya Şenlikköy Ortaokulu’nda geçiren Akgün, Yeşilköy 50. Yıl Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1979 yılında İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan diplomalarını aldı. 1975 yılında belediyecilik kariyerine adım atan Akgün, 1975-1980 yılları arasında Sefaköy (Küçükçekmece) Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürü ve Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Ardından, 1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde “Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi” eğitimine katılarak bu alanda uzmanlık kazandı.

Belediyecilik Kariyeri ve Akademik Çalışmaları

1981’de İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Bölge Belediye Şube Müdürlüğü’nü kurarak Müdür Yardımcılığı yaptı. 1984’te Türkiye’de uygulamaya konulan Büyükşehir Belediyesi modeli kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi’nin teşkilatlanmasında önemli bir rol üstlenmiştir. 1986 yılında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Akgün, 1989-1993 yılları arasında Fransa, Almanya ve Belçika’da yerel yönetim uygulamalarını incelerken, elde ettiği deneyimleri Türkiye’deki sistemlerle kıyasladı.

Akademik kariyerine devam eden Akgün, 1992’de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde “Belediyelerin Evrensel Gelişimi ve Bütçelerinin Analizi” adlı yüksek lisans tezini yazdı. 1996 yılında “Kentsel Gelişme Sürecinde Büyükçekmece” başlıklı doktora tezini tamamladı; bu tezinde Fransa ve İspanya’daki sahil planlamalarını inceleyerek Türkiye’deki uygulamalarla karşılaştırdı.

Başkanlık Dönemi ve Siyasi Etkisi

1994 yerel seçimlerinde Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak seçilen Akgün, 1999’dan 2024 yılına kadar üst üste 7 dönem görev almıştır. Belediye Başkanlığı sürecinde akademik çalışmalarına devam eden Akgün, yerel seçimler ve yerel yönetim konularında önemli katkılar sağladı. 1975 yılında kurulan Türkiye’nin ilk Belediyeler Birliği olan Marmara Belediyeler Birliği’nin kuruluşunda görev aldı ve 2002-2004 yılları arasında birliğin başkanlığını yürüttü. Halen Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği, Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Milli Delegasyonu üyeliği gibi görevleri devam etmektedir.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri

Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesi olan Akgün, Büyükçekmece’nin kardeş şehri olan Gelsenkirchen futbol takımı Schalke 04’ün de ilk Türk kongre üyesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’la başlayan dostlukları, Derviş Eroğlu’nun Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde devam etmiştir. İyi derecede İngilizce bilen Dr. Hasan Akgün, evli ve dört çocuk babasıdır.

Yayımlanmış Eserleri

• Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi (1992)

• Kentsel Gelişim Sürecinde Büyükçekmece (1996)

• Atatürk ve Cumhuriyet (1998)

• Modernleşmeden Küreselleşmeye Türkiye’de Yerel Yönetimler: Tarihi ve Bugünü (2013)

• Türkiye’de ve Avrupa’da Yerel Yönetimler (2017)

• Sandık Oyunları (2019 Yerel Seçimlerinde Büyükçekmece’de Neler Oldu?) (2021)

• From Modernization to Globalization Local Authorities in Turkey: History and Today (2022)

• Kentsel Aidiyet Bağlamında Romanlar (2023, Dr. Hasan Akgün-Burak Mert Parlıyan)

• Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Türkiye (2023, Prof. Dr. Yusuf Erbay – Dr. Hasan Akgün)

• Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar ve Belgeler (Üç Cilt, 2013)