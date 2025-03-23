CHP’de İmamoğlu İçin Ön Seçim Başladı

CHP CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN ÖN SEÇİM GERÇEKLEŞTİRİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olarak yer aldığı cumhurbaşkanlığı adaylık ön seçimini bugün düzenliyor. Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi, 81 il ve 973 ilçede kurulan 5 bin 600 sandıkta saat 17.00’ye kadar devam edecek. Ayrıca, parti üyelerinin yanı sıra resmi olarak üye olmayan yurttaşlar da “Dayanışma Sandığı” ile bu sürece dahil olabiliyor. Oy kullanma yerleri ise “onsecim.chp.org.tr” adresinden öğrenilebiliyor.

OY KULLANMA YERLERİ ULAŞILABİLİR NOKTALARDA KURULDU

Sandıklar, Ankara’da 25, İstanbul’da 39, İzmir’de 30 ilçede olmak üzere, ilçe başkanlıklarının yanı sıra belediye sosyal tesisleri, pazar yerleri, kahvehaneler, düğün salonları ve spor salonları gibi halkın kolayca ulaşabileceği noktalarda konumlandırıldı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SARAÇHANE’YE DAVET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada ön seçimde toplam dayanışma sandığı sayısının 5 bin 960 olduğunu duyurdu. Kendisi’nin Saraçhane’de kurulacak sandıkta oy kullanacağını ifade eden Özel, İstanbulluları oylarını kullandıktan sonra Saraçhane’ye davet etti. “Günün belli saatlerinde sandıkların başında genel başkan olarak görev yapacağım” diyen Özel, İmamoğlu’na destek için dayanışma çağrısında bulundu. Saraçhane, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoların merkezi haline gelmişti.